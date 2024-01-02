الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة النقل: حد أعلى لحصة شركات التطبيقات من السائقين

أرشيفية
أرشيفية
 أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي أن سائقي تطبيقات حصلوا على وعد من قبل مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات بـ"طلب استشارة قانونية حول إمكانية وضع حد أعلى للنسبة التي تتقاضاها شركات التطبيقات الذكية".اضافة اعلان
وقال الرفاعي إن "الوريكات أكد أن الهيئة ستنسب لرفع العمل التشغيلي لسيارات التطبيقات من موديلات 2016 – 2017 كما تدرس تعديل النظام لرفع عمر من يحق له العمل كابتن على سيارات التطبيقات من 60 – 65 عاما".
وحاولت "الغد " الاتصال بالهيئة أكثر من مرة  للحصول على تفاصيل اللقاء الذي جمع أمس وزيرة النقل وسام التهتموني ومدير عام الهيئة الوريكات إلا أنه لم يتسن الحصول على تفاصيل اللقاء الذي اعقب اعتصاما نفذه الكباتن أمام مبنى الوزارة أمس.
وأشار الرفاعي إلى تأكيد الوريكات أن الهيئة تطبق القانون وتتخذ إجراءات بحق الشركات التي تشغل سائقين غير مرخصين أو التي لا تلتزم بالتعرفة زائد 15 على تعرفة التكسي الأصفر.
وأكد الرفاعي أن كباتن التطبيقات تحت القانون ويطالبون بتطبيقه ومراعاة الأوضاع والظروف التي يمرون بها نتيجة تاثير جائحة كورونا ورفع كلف الاقتراض البنكية والالتزامات على كباتن التطبيقات الذين لا تشملهم الشركات بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي. 
ونفذ سائقو التطبيقات الذكية صباح أمس اعتصاما أمام مبنى وزارة النقل سعيا لتحقيق ثلاثة مطالب. 
وبين الرفاعي لـ"الغد" أن المطلب الأول يتمثل بتمديد العمر التشغيلي لسيارات التطبيقات من 7 إلى 10 سنوات ، مشيرا إلى أن قرار رفع العمر التشغيلي إلى 7 سنوات اتخذ عام 2019 قبل جائحة كورونا التي الحقت ضررا كبيرا في كل القطاعات الاقتصادية ومنها سائقو التطبيقات.
اما المطلب الثاني فهو تحديد النسبة الأعلى لما تتقاضاه شركات التطبيقات من الكباتن بـ 15 % كحد أقصى، مشيرا الرفاعي إلى تباين في النسب بين الشركات الأربع المرخصة إذ تتقاضى شركتان نسبة 30 % فيما تتقاضى شركتان نسبة 24 % ، وهي نسبة تثقل كاهل كباتن التطبيقات الذين يتحملون أعباء اقساط قروض السيارات و 400 دينار رسوم ترخيص سنوية لهيئة النقل البري فضلا عن الجمارك وضريبة المبيعات ورسوم سنوية للترخيص والتأمين مع كلف الصيانة والوقود. 
وبخصوص المطلب الثالث فهو حسب الرفاعي، تطبيق القانون والتعليمات على الشركات من حيث التعرفة لتكون زائد 15 عن تعرفة عداد التكسي الأصفر مشيرا الى ان بعض شركات التطبيقات تضع حدا للتعرفة يقل عن تعرفة عداد التكسي الأصفر.
وأكد الرفاعي ضرورة الزام وتطبيق القانون على شركات التطبيقات التي لا تلتزم بالأعداد المسموح لهم بالعمل في التطبيق وتقوم بتشغيل سائقين غير مرخصين لديها.
وأشار الرفاعي إلى أن عدد العاملين المرخصين في التطبيقات يبلغ نحو 13 ألف كابتن يدفعون ما معدله 10 دنانير يوميا لشركات التطبيقات التي تعمل منذ 7 سنوات ما يعني انهم ادروا دخلا على شركات التطبيقات الأربعة نحو 325 مليون دينار.
كما يدفع كباتن التطبيقات رسوم تصاريح لهيئة النقل البري 400 دينار سنويا ما يعني انهم دفعوا للهيئة خلال السنوات السبع نحو 36400000 دينار حسب الرفاعي.
وبين الرفاعي ان قيمة ما تدفعه كل شركة تطبيقات سنويا للخزينة يبلغ 100 ألف دينار رسوم ترخيص وخلال سبع سنوات تدفع الشركات الأربع 2 مليون و800 ألف دينار.

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