هيئة تنشيط السياحة تنفذ معرضين متنقلين في الصين

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نفذت هيئة تنشيط السياحة معرضين متنقلين في الصين في كل من بكين وشنغهاي وذلك خلال الأسبوع الماضي بمشاركة السفير الأردني في الصين ووفد من السفارة و بحضور ممثلين من وسائل الإعلام .وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ان الهدف من تنفيذ هذه النشاطات في كلا المدينتين ( بكين و شنغهاي ) هو تعزيز الوعي وبحث فرص التعاون المشتركة مع الجانب الصيني وتقديم آخر التجارب السياحية في المملكة .وأضاف عربيات انه تم تقديم عرض تفصيلي يبرز أهم جوانب المنتج السياحي الأردني في كلا المدينتين وتعريف القطاع السياحي الصيني بأهم التجارب السياحية التي يمكن تجربتها خلال زيارة الأردن.وبين عربيات ان المملكة ستستقبل وفداً من كبار قادة الرأي المؤثرين الصينيين خلال الشهر الحالي لتسليط الضوء على التجارب السياحية الأردنية ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.من جانبه رحّب سعادة السفير الأردني في الصين حسام الحسيني بوفد الهيئة وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في الصين والأسواق العالمية عبر الترويج المستمر والمتنوع والذي أبدى آثاره الواضحة على زيادة أعداد السياح إلى المملكة هذا العام.وأكد السفير الحسيني على ترحيب السفارة بتقديم كافة الدعم للترويج المشترك مع الهيئة من السوق الصيني إلى الأردن منوها الى جمالية التنوع الطبيعي والثقافي والفني في الأردن مما جعل المملكة محطّ أنظار صنّاع السينما والأفلام الصينية للتصوير في الأردن.كما تم اللقاء خلال فعاليات المعرضين مع ممثلي كبرى شبكات التلفزة الصينية التي تبث باللغة العربية وتنسيق استضافتهم لعمل تقارير متلفزة مختصة بالمنتج السياحي الأردني وبثها عبر القناة وتم اللقاء مع ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية على هامش المشاركة وبحث فرص تسيير رحلات طيران إلى المملكة إضافة الى ما قام به أحد قادة الرأي الصينيين KOL بتقديم عرض مختص يسلط الضوء على جماليات المملكة وتنوعها كماتم توزيع العديد من الجوائز عبر Lucky Draw على المشاركين في كلا الفعاليتين.وشارك في Beijing Road Show 120 من مكاتب السياحة والسفر الصينية والمؤثرين الصينيين وممثلين عن شركات الطيران الصينية كما شارك في Shanghai Road Show 75 من مكاتب السياحة والسفر الصينية والمؤثرين الصينيين وممثلين عن شركات الطيران الصينية.