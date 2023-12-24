الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق جائزة الإبداع والابتكار

هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق جائزة الإبداع والابتكار
هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق جائزة الإبداع والابتكار
تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو أطلقت هيئة تنظيم الطيران المدني جائزة الإبداع والابتكار التي تهدف الى خلق بيئة داعمة للإبداع والابتكار لتطوير وتحسين أنشطة وخدمات الطيران المدني من خلال اتاحة المجال لذوي الأفكار الإبداعية وتوفير بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الابداع من خلال أفكارهم واقتراحاتهم ومبادراتهم التحسينية والريادية بما يؤدي الى تطوير أنشطة وخدمات الهيئة ومرافقها وتحسين مواردها. اضافة اعلان
وأكد كابتن مستو في كلمته على ضرورة عدم التردد في طرح أي فكرة أو جهد للإبداع والابتكار الأمر الذي من شأنه الحفاظ على استمرارية مواكبة سرعة التطور والتقدم في عالم صناعة الطيران المدني كونه عالم ديناميكي يتطلب العمل المستمر لتحسين خدماتنا وتوسيع امكانياتنا.
وبيـَن أيضا ان إطلاق الجائزة يأتي كوسيلة إضافية لتشجيع وتقدير الجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وتأتي كخطوة مهمة تتخذها الهيئة لتشجيع ودعم الأفكار الإبداعية التي تعزز فعالية قطاع الطيران المدني في الأردن، وهذه الجائزة ستكون منصة لتسليط الضوء على الطاقات الإبداعية في الهيئة وتعمل على تعزيز الروح التنافسية الإيجابية بين موظفي الهيئة 
وأعرب كابتن مستو عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة من قبل فريق الابداع والابتكار في الهيئة وكل من ساهم في ادارة وإطلاق الجائزة ودورهم في نشر ثقافة الابداع والابتكار من خلال عقد الورشات التوعوية والدورات التدريبية.
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