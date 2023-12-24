هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق جائزة الإبداع والابتكار

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تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو أطلقت هيئة تنظيم الطيران المدني جائزة الإبداع والابتكار التي تهدف الى خلق بيئة داعمة للإبداع والابتكار لتطوير وتحسين أنشطة وخدمات الطيران المدني من خلال اتاحة المجال لذوي الأفكار الإبداعية وتوفير بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الابداع من خلال أفكارهم واقتراحاتهم ومبادراتهم التحسينية والريادية بما يؤدي الى تطوير أنشطة وخدمات الهيئة ومرافقها وتحسين مواردها.وأكد كابتن مستو في كلمته على ضرورة عدم التردد في طرح أي فكرة أو جهد للإبداع والابتكار الأمر الذي من شأنه الحفاظ على استمرارية مواكبة سرعة التطور والتقدم في عالم صناعة الطيران المدني كونه عالم ديناميكي يتطلب العمل المستمر لتحسين خدماتنا وتوسيع امكانياتنا.وبيـَن أيضا ان إطلاق الجائزة يأتي كوسيلة إضافية لتشجيع وتقدير الجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وتأتي كخطوة مهمة تتخذها الهيئة لتشجيع ودعم الأفكار الإبداعية التي تعزز فعالية قطاع الطيران المدني في الأردن، وهذه الجائزة ستكون منصة لتسليط الضوء على الطاقات الإبداعية في الهيئة وتعمل على تعزيز الروح التنافسية الإيجابية بين موظفي الهيئةوأعرب كابتن مستو عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة من قبل فريق الابداع والابتكار في الهيئة وكل من ساهم في ادارة وإطلاق الجائزة ودورهم في نشر ثقافة الابداع والابتكار من خلال عقد الورشات التوعوية والدورات التدريبية.