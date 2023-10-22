واردات النفط العراقي للمملكة تقفز 220 %

رهام زيدان

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قفزت قيمة واردات النفط العراقي الخام للمملكة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 220 %، لتبلغ 35 مليون دولار، مقارنة مع 11 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بنات شركة سومو النفطية العراقية.وبحسب هذه البينات، فإن هذه القيمة كانت مقابل توريد نحو 449.4 ألف برميل من أصل قرابة 103.14 مليون برميل صدرها العراق في هذه الفترة وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بعد أن رفع العراق معدل التوريد في تموز (يوليو) الماضي، وبمعدل 450 الف برميل شهريا، بدلا من 300 ألف برميل سابقا.وكانت قيمة الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، نحو 11 مليون دولار مقابل نحو 150.5 ألف برميل بمعدل قارب 10 آلاف برميل يوميا في ذلك الوقت.وبحسب البيانات نفسها، فإن المعدل الأولي لسعر بيع البرميل بلغ 78 دولارا الشهر الماضي.وبذلك يرتفع مجموع ما استوردته المملكة من العراق منذ بداية العام إلى نحو 2.79 مليون برميل مقابل 1.45 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن التوريد خلال الفترتين كان متوقفا لمدد مختلفة تتلعق بتجديد الاتفاق السنوي بين البلدين في هذا الشأن.وتشكل ورادات الأردن من النفط العراقي نحو 10 % من الحاجة اليومية للمملكة من هذا الخام، وذلك بعد أن ارتفع معدل التوريد من نحو 10 آلاف برميل يوميا سابقا كانت تشكل 7 % من الحاجة اليومية.وأعلن الأردن والعراق في تموز (يوليو) الماضي، عن اتفاق على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن، إذ وافق الجانب العراقي على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يوميا، وذلك منذ بداية الشهر الحالي وبالشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيـز النفط الخام ذاتها، الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ الرابع من أيار (مايو) الماضي.ووقع الأردن والعراق في أيار(مايو) الماضي مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.