وحشية الاحتلال والتحركات الأميركية تفاقمان مخاوف ارتفاع أسعار النفط

عبدالرحمن الخوالدة

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مع تضاعف وتيرة الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الغاشم على قطاع غزة يرتفع منسوب المخاوف من ارتفاع اسعار النفط بشكل حاد، خاصة بعد إقدام الولايات المتحدة على إرسال حاملة طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لمساندة طفلها المدلل المحتل في حرب الإبادة التي ينفذها في قطاع محاصر منذ 17 عاما.خبراء اقتصاديون يرون أن الظروف الحالية في الاقليم يمكن أن يكون لها انعكاس على اسعار النفط، لاسيما في حال ما توسعت دائرة الحرب وانضمت أطراف إقليمية، كحزب الله وإيران، إلى الجبهة ما يمكن أن يؤدي إلى وصول أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.وبين هؤلاء ان التحركات الاميركية الأخيرة بإرسالها حاملة طائرات إلى المنطقة قد أدت إلى تهديد الأمن في المنطقة ما سيؤدي إلى ارتفاع نسب التأمين على بواخر النفط وسيرفع من اجور الشحن وسينعكس على ارتفاع بالأسعار وكلف أكبر على الدول المستوردة.وأوضح الخبراء ان الارتفاع المحتمل لأسعار النفط إضافة إلى زيادة اسعار شحنه سيكون له تأثير على القطاعات الانتاجية في الأردن وعلى مؤشرات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تأثيره على المستوى المعيشي للمواطنين خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء والحاجة إلى الوقود من أجل التدفئة.محللون توقعوا لوكالات أنباء أمس أن يبلغ النفط 100 دولار للبرميل في حال استمر العدوان الدموي للاحتلال على قطاع غزة.وصعدت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين لتتجاوز مستوى 88 دولارا للبرميل، وذلك على خلفية الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.وجاءت عملية طوفان الأقصى، التي شكلت ضربة موجعة ومفاجئة للمحتل، نتيجة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة في القدس واستفزازات مستوطنيه المستمرة في باحات المسجد الأقصى وإجراءاته التي تتعارض والاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.وقال الخبير في قطاع النفط فهد الفايز إن الظروف الحالية في الإقليم وتأجيج دولة الاحتلال من عنفها على قطاع غزة خاصة بعد وصول حاملة الطائرات الاميركية إلى البحر الابيض المتوسط سيرفع من حدة التوتر في المنطقة وسينعكس على سوق النفط العالمي وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.وبين الفايز أن وصول حاملة الطائرات إلى المتوسط يهدد منسوب الامن في المنطقة حيث سيكون له اثر ايضا على ارتفاع نسب التأمين على بواخر النفط وسيرفع من اجور الشحن ما سينعكس على ارتفاع اسعار النفط للدول المستوردة كذلك، موضحا أن بلدا كالأردن يعتمد بشكل شبه تام على استيراد النفط سيتأثر حتما من ارتفاع اسعار الشحن والتأمين وبالتالي سينعكس هذا الارتفاع على المواطنين والقطاعات الانتاجية.وأوضح الفايز ان ارتفاع اسعار النفط وارد بشكل كبير خلال الفترة القادمة لكن ليس من الواضح بعد إلى اي مدى سترتفع الاسعار، مشيرا إلى أن تطورات الاوضاع وانعكاستها على المنطقة ستحدد مسار الاسعار في الفترة المقبلة.بدوره، أكد المختص في قطاع الطاقة هاشم عقل أن العامل النفسي لأسواق النفط تأثر بالتحركات الاميركية الاخيرة في المنطقة لمساندة دولة الاحتلال في حربها على غزة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بحدود 4 دولارات للبرميل الواحد، موضحا انه ليس من الواضح بعد إلى اي مدى سترتفع الأسعار.وأوضح عقل أنه ووفقا للتحليلات والقراءات السياسية الحالية للأحداث قد يكون تأثير هذه الحرب على أسعار النفط محدودا إلى حد ما، إلا أن التنبؤ الدقيق بمآلات الحرب على سوق النفط لا تبدو ممكنة حتى اللحظة.ولفت عقل إلى أنه في حال ما تفاقمت الحرب وتوسعت دائرتها، ودخلت فيها اطراف اقليمية كحزب الله وإيران فإن تفاعل اسواق النفط سيختلف، ومن الممكن أن تأخذ الاسعار مسارا تصاعديا نحو الارتفاع الحاد، إلا أنها تبقى فرضيات بعيدة لكنها غير مستبعدة.وأكد عقل أن أي ارتفاع بأسعار النفط سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين الذين سيتكبدون ارتفاع الكلف خاصة مع اقتراب دخول الشتاء والحاجة الملحة لاستخدام اجهزة التدفئة.إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير "حتما سيتأثر الاقتصاد الاردني من اي ارتفاع لأسعار النفط، اضافة إلى تأثره بالتوترات الحاصلة في المنطقة، خاصة وأن الاقتصاد الأردني مرتبط بالجانب الفسطيني.وأكد البشير أن ارتفاع اسعار النفط سيؤدي إلى القاء المزيد من الاعباء على الاقتصاد الوطني ما سينعكس بالسلب على القطاعات الاقتصادية لا سيما الصناعية والتجارية ما قد يلحق الضرر بقدرة الاقتصاد الوطني على بلوغ نسب النمو المستهدفة وعلى مستوى صادراته، إضافة إلى مفاقمته لمشكلتي البطالة والفقر.وأوضح أنه في حال ارتفاع الأسعار وطول أمد هذه الازمة فإن الأردن سيتأثر بشكل كبير ومختلف.