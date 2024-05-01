الأربعاء 01 أيار 2024
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ورشة تعريفية حول منحة 100% لدراسة كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي

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رئيس جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية محمد الجيطان

عقدت جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية ورشة تعريفية لأعضائها عن منحة 100 بالمئة لدراسة كفاءة الطاقة للقطاع الصناعي، بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووحدة الطاقة في غرفة صناعة الأردن، في إطار التزامها بتعزيز الوعي بأهمية كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ هذه التقنيات في المصانع.

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وأشار رئيس الجمعية محمد الجيطان، إلى أهمية البرنامج باعتباره محفزاً لتطبيق أفضل الممارسات في مجال ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة ورفع كفاءة استخدامها، وبما يعزز من تنافسية المنشآت الصناعية.


وأكد أن أساس تنافسية القطاع الصناعي تكمن في خفض كلف إنتاجه وخاصة الطاقة، إذ تصل الفروق في الكلف مع منافسينا في الأسواق الداخلية وأسواقنا التصديرية إلى 25 بالمئة مما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية، كما تعد الطاقة بجميع أشكالها مدخل إنتاج رئيسيا لمختلف القطاعات الصناعية الفرعية، والتي تشكل تكلفتها ما نسبته بالمعدل للقطاعات الصناعية كافة 30-35 بالمئة من تكلفة الإنتاج، وتصل لأكثر من 40 بالمئة في بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية.


ولفت إلى أن البرنامج بصيغته الجديدة يقدم دعماً كاملاً لتنفيذ دراسة تدقيق طاقي متكاملة توضح أبرز مستهلكات الطاقة في المنشأة، وتوصف وضع المصنع بشكل كامل وتفصيلي لكل الأنظمة والأجهزة المستخدمة وتزود المصنع بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الموصى بها مع حسابات مفصلة وواضحة لتكاليف استهلاك الطاقة، والاستثمار في مجال الترشيد وفترة الاسترداد المتوقعة لكل إجراء.

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