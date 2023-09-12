الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

بالشراكة بين "صناعة عمان" ومؤسسة ولي العهد

ورشة عمل حول "تصميم المنتجات الصناعية"

ورشة عمل حول "تصميم المنتجات الصناعية"
ورشة عمل حول "تصميم المنتجات الصناعية"
نظمت غرفة صناعة عمان وبالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، ورشة عمل بعنوان "تصميم المنتجات الصناعية"، الثلاثاء، في مبنى الغرفة، بحضور ممثلين لعدة شركات صناعية.اضافة اعلان

وتضمنت الورشة جلستي عمل؛ الأولى حول التفكير التصميمي كطريقة لحل المشاكل والتعرف على مراحل وأدوات التفكير التصميمي، وكذلك التفكير خارج الصندوق وإيجاد الحلول، وحاضر حولها المهندس أحمد فارس من مؤسسة ولي العهد، فيما كانت الجلسة الثانية حول تصميم المنتجات الصناعية، كطريقة لتحقيق النمو والتغلب على التحديات وكذلك استخدام طرائق التحليل والمحاكاة الرقمية، وحاضر فيها المهندس عمر عبيدات من استوديو الجزري.

يذكر أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن البرنامج التوعوي "تصميم وتطوير المنتجات بطرق مبتكرة"، الذي أطلقته غرفة صناعة عمان بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، ويشمل عقد ورش عمل شهرية على مدار عام، تشمل عدة مواضيع؛ منها: ربط الصناعات الأردنية مع الصناعات العالمية من خلال سلاسل الإمداد والصناعات التكميلية، التفكير التصميمي، النمذجة الأولية السريعة للمنتجات، تصميم المنتجات الصناعية وهندسة المحاكاة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الصناعية، إدارة التغيير في المصانع وتبني التقنيات الحديثة، الثورة الصناعية الرابعة والتأسيس للبنى التحتية لتبني تقنياتها، تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات الصيانة الوقائية والتنبئية والذكاء الصناعي.
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