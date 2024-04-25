الخميس 25 نيسان 2024
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وزارة الإستثمار تبحث فرص الاستثمار في الصناعات الكيماوية والتجميلية

وزارة الاستثمار
فرص استثمارية في الصماعات الكيماوية والتجميلية


نَظَّمَت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، الجلسة التشاورية الثالثة لبحث الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات التجميلية.

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وجمع اللقاء مع ممثلين من القطاعين العام والخاص من قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات التجميلية، وبحضور أكثر من 66 شركة متخصصة في القطاع.

 

وتأتي الجلسة ضمن خطوات الوزارة الحثيثة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٣٣ في استكشاف فرص استثمارية في كافة القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات التجميلية.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها مندوباً عن وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف، أكّد أمين عام الوزارة السيد زاهر القطارنة أن الجلسات التشاورية جاءت ضمن سلسلة جلسات تعقدها الوزارة في إطار جهودها لتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

 

وقال: "إن الوزارة نَظَّمَت منذ مطلع العام الحالي جلستين تشاوريتين لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وللقطاع الزراعي، وذلك للتعريف بالفرص الاستثمارية في هذين القطاعين، مشيراً إلى أنه سيتم خلال العام الحالي عقد مزيد من اللقاءات مع ممثلي القطاعات الاستثمارية لاستكشاف فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية".

وبيّن أنَّ الجلسات التشاورية جاءت بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات التجميلية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاستثمارات القائمة في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي الذي ينطوي على تنفيذ مجموعة مبادرات من شأنها أن تنهض بالاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل للشباب والشابات الأردنيين، مؤكداً أن اللقاء مع ممثلين من القطاعين العام والخاص في قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات التجميلية فرصة قيّمة لتبادل الأفكار والخبرات.

 وتطرّق القطارنة إلى أهم الإصلاحات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار السياسة العامة للاستثمار وإصدار قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والأنظمة الصادرة بموجبه بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار.

من جانبه قدّم ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البسّ، نظرة عامة حول قطاع الصناعات الكيماوية وأبرز ما يتمتع به القطاع من مؤشرات اقتصادية، مبيناً أن الأسمدة والمنتجات النيتروجينية الأعلى انتاجاً في القطاع.

وجرى خلال الجلسة التشاورية استعراض الحوافز والإعفاءات التي أقرها قانون البيئة الاستثمارية المقدمة لقطاع الصناعات الكيماوية، وأهم الفرص الاستثمارية التي أطلقتها وزارة الاستثمار على منصة invest.joومنها فرص في قطاع الصناعات الكيماوية، والصناعات التجميلية والتحديات التي يواجهها القطاع وإيجاد الحلول المثلى لها.


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