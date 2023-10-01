الأحد 01 تشرين الأول 2023
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وزارة الاستثمار تعلن توفر 9 فرص استثمارية جديدة

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار
أعلنت وزارة الاستثمار عن إطلاق 9 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية invest.jo، 8 فرص ضمن قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية، وفرصة استثمارية في القطاع السياحي تقدر بحوالي 42 مليون دينار أردني، وإضافة دراسات لــــــ 9 قطاعات اقتصادية اضافية ذات أولوية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.اضافة اعلان
وبينت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان الفرص الاستثمارية الجديدة الثمانية المتعلقة في قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية حددت من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعد تحديد المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاع الثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية، مثل استخراج رمال السيليكا، والصخر الزيتي، والحجر الجيري، والدياتومايت، والكاولين، الدولومايت، الفلدسبار، والبازلت وتصنيع الياف البازلت.
وأشارت الى ان الحكومة تعمل على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية.
وقالت السقاف في البيان الصادر عن الوزارة اليوم الاحد، ان عدد الفرص الاستثمارية التي يمكن التعرف عليها من خلال منصة invest.jo أصبح 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة الى زيادة عدد القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها لتصبح 17 قطاع، وهي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن منصة invest.jo جاءت لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة العامة واستراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، وضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا ودولياً، وجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
يذكر ان وزارة الاستثمار أطلقت في الأول من تموز الماضي منصة invest.jo كمنصة ترويجية تفاعلية ثنائية اللغة، تشمل خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة، وقد بلغ عدد الزوار للمنصة حتى تاريخ اليوم 22562 الف زائر، في حين بلغ عدد الذين تصفحوا الفرص الاستثمارية 2779 الف زائر، تركزت اهتماماتهم على خمسة فرص استثمارية أبرزها مشروع شبكة توزيع الغاز، مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، مدينة تسلية وترويح سياحي، إعادة التدوير الميكانيكي للألياف لإنتاج ألياف الغزل والنسيج، مشروع مسلخ عمان الجديد.
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