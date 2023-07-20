الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد توقّعان اتفاقية لتمويل مجال البرمجة

وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد توقّعان اتفاقية لتمويل مجال البرمجة
وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد توقّعان اتفاقية لتمويل مجال البرمجة
وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع مؤسسة ولي العهد، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل لدعم تنفيذ مبادرة برنامج"School 42 Amman"، وهي النسخة الأردنية لبرنامج تعليمي تدريبي دولي متخصص في مجال البرمجة والمهارات الرقمية الحديثة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين المتخصصين في هذا المجال.اضافة اعلان

وتهدف المبادرة الى نقل أفضل الممارسات والتجارب الدولية في التدريب النوعي في مجال صناعة التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة للشباب الأردني، حيث تحظى المبادرة بأكثر من (47) شريكاً جامعيّاً متخصصاً في (26) دولة مختلفة، والتي عملت على تدريب أكثر من (65) ألف طالب على مستوى العالم، وبمعدل توظيف تجاوز  90٪ من الخريجين، والذين تم استقطابهم للعمل في كبرى الشركات العاملة في مجال الرقمنة والبرمجة على مستوى العالم، حيث تسعى الوزارة ومؤسسة ولي العهد من خلال المبادرة إلى تطوير المواهب الأردنية وتشجيع ريادة الأعمال من خلال التعليم التكنولوجي المبتكر، وخلق نموذج جديد ومستدام للتدريب النوعي في هذا المجال.


وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينـة طوقان خلال حفل التوقيع، على أن الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة ولي العهد، والبالغة قيمتها (445) ألف دينار، تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دعم تمويل المبادرات التنموية التي تقوم على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الوطنية الرائدة بهدف توفير فرص العمل النوعية والمستدامة للشباب الأردني، وبما يتواءم مع أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)، والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن محركات الريادة والإبداع والخدمات المستقبلية.   

من جانبها أعربت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو، عن شكرها للدعم الذي تقدّمه وزارة التخطيط والتعاون للمؤسسة، مشيرةً إلى دور المؤسسة الرائد في مجال استقطاب وتمكين الشباب الأردني، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله ولي العهد حفظه الله، حيث سيمكن هذا التمويل المؤسسة من إنشاء(كلية 42) في الأردن، لتكون جزء من الشبكة العالمية للمبادرة بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، والتي ستعمل على توفير برامج تدريبية مجانية تتراوح مدتها من 12 إلى 18 شهراً ضمن المرحلة الأولى، وسيستفيد منها (100) طالب وطالبة، سيكتسبون من خلالها مهارات حديثة في مجالات برمجة الكمبيوتر والتشفير وهندسة البرمجيات والمهارات الرقمية والتي ستؤهلهم للحصول على وظائف نوعية في سوق العمل.
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