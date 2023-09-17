الأحد 17 أيلول 2023
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وزارة الطاقة: تطوير منظومة الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا

وزارة الطاقة: تطوير منظومة الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا
وزارة الطاقة: تطوير منظومة الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا
أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أهمية مشاريع الربط الكهربائي القائمة وإنشاء مشاريع ربط جديدة، لتعزيز النظام الكهربائي وتطوير منظومة قطاع الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها.اضافة اعلان
وبهذا الشأن أشار التقرير السنوي للوزارة للعام الماضي 2022 إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي على جهد 400 ك.ف، من خلال ربط محطة تحويل الريشة في الأردن بمحطة القائم في العراق، لغاية تصدير 150م.و من الأردن إلى العراق وبشكل منعزل.
كما تم توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي بتاريخ 27 أيلول 2020، ومن المتوقع تشغيل المشروع في الربع الرابع من عام 2024.
ووفقا للتقرير، أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ خط ربط لتزويد الجانب العراقي على جهد 132 ك.ف من خلال ربط محطة الريشة في الأردن ومحطة الرطبة في العراق، حيث سيمكن هذا الخط الجانب العراقي من تزويد أحمال منطقة الرطبة والمقدرة بحوالي 40م. و من الشبكة الكهربائية الأردنية، ومن المتوقع تشغيل المشروع في الربع الثالث من عام 2023.
وعن الخطط المستقبلية بين التقرير، أنه يتم تعزيز خط الربط ليصبح باستطاعة 1000 ميجا واط، ما يتطلب تعزيز الشبكة الوطنية شرقي المملكة من خلال إنشاء خطوط نقل بجهد 400 ك.ف بطول 320 كم بين الريشة والأزرق، وسيتم إجراء الدراسات التفصيلية للربط التزامني بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.
وعن الربط الأردني المصري، ترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999، بكيبل بحري جهد 400 ك.ف، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 550 م.و، ويتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي.
ويجري العمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الطرفين لرفع قدرة خط الربط بين البلدين إلى 1100 ميجا واط، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع نهاية عام 2026.
وبخصوص الربط الكهربائي الأردني السوري لتزويد لبنان، فبين التقرير أنه تم توقيع اتفاقية عبور الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة السورية، وتم توقيع عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية منذ بداية عام 2020، دون دخولهما حيز النفاد.
وفيما يتعلق بالربط مع السعودية، تم إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات المرتبطة بالمشروع (اتفاقية الربط واتفاقية التشغيل)، والاتفاقية التجارية، ويجري العمل حاليا بين شركات الكهرباء المعنية في البلدين للتوصل لصيغة نهائية لجميع اتفاقيات المشروع وتوقيعها، تمهيدا للبدء بتنفيذ المشروع.
وبحسب التقرير حول الربط مع فلسطين، تم تشغيل محطة تحويل الرامة 132/33 ك.ف، وتزويد الجانب الفلسطيني باستطاعة 80 ميغاواط في شهر تموز من عام 2022، ويجري العمل حاليا بين الطرفين لمضاعفة استطاعة خط الربط لتصبح 160 م و.
(بترا)

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