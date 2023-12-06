وزارة الطاقة توقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤتمر المناخ

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وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس الثلاثاء، 5 مذكرات تفاهم في مجال إنتاح الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء مع عدة شركات، كما وقعت الوزارة اتفاقية واحدة لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل- مصدر.وعن تفاصيل مذكرات التفاهم والاتفاقية قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل- مصدر محمد جميل الرمحي، تهدف الى تطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1 جيجاوات، مع نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) في الاردن ، في حين تأتي مذكرة التفاهم الاولى في مجال انتاج الهيدروجين الاخضر والموقعة خلال فعاليات المؤتمر المناخي مع شركة مصدر تهدف إلى إعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، وذلك باستخدام مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة.وأوضح الوزير الخرابشة ان مذكرة التفاهم الثانية في مجال الهيدروجين الاخضر تم توقيعها مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، و تتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 – 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.وأضاف ان المذكرة الثالثة وقعت مع إئتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO) وشركة Xenel الدولية، وتُمكن المذكرة الإئتلاف من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروع انتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في الأردن.وحول المذكرة الرابعة في مجال الهيدروجين الاخضر، بين الخرابشة أنها وقعت مع شركة أوسيور للطاقة (Ocior Energy)”الهندية”/الإمارات وتتيح للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع والذي يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا وسيتم تطويرها على مراحل، بحيث تتكون المرحلة الأولى للمشروع من انتاج 100 ألف طن سنويًا، على أن يتم زيادتها إلى مليون طن بحلول عام 2030.كما وقع الوزير الخرابشة المذكرة الخامسة في مجال إنتاج الهيدروجين الاخضر مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار(Catalyst Investment Management Jordan) لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وفي ضوء المذكرة ستتمكن الشركة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف الى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.وأكد الوزير الخرابشة أن جهود الحكومة الأردنية جادة ومستمرة لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلد في المنطقة بما يضمن وصولا ممتازا إلى الأسواق الأوروبية.وثمن الخرابشة التعاون على المستوى الإقليمي والوطني، والشراكة مع الشركاء كافة الموقعين على الاتفاقيات اليوم، بما يعزز أولويات الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي أطلقتها الحكومة الأردنية مؤخراً، ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد جزءاً من مبادرات الأردن للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، سعياً لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـمصدر محمد جميل الرمحي أن الاردن يتمتع بالقدرة على أن يصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء، وذلك بفضل موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكبيرة التي يمكن استخدامها لتوليد كميات كبيرة من الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بتكلفة تنافسية ، معولا على قوة الشراكة الثنائية طويلة الأمد، والتي ستقدم مصدر من خلالها خبراتها في مشاريع وتقنيات الطاقة النظيفة لمساعدة الأردن على تحقيق خططه في مجال إزالة الكربون وإطلاق العنان لإمكانات البلاد الهائلة في مجال الطاقة.” مذكرات تفاهم لترشيد الطاقة ”كما وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة/رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة مذكرة تعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الايطالية ممثلة بوزير البيئة الايطالي، حيث تتيح المذكرة فرصا لتمويل مقترحات مشاريع ومبادرات صندوق تشجيع الطاقة المتجددة للأعوام الاربعة القادمة، ويأتي توقيع مذكرة التعاون استمرارا لتأطير مذكرة تعاون سابقة مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الايطالية والتي تم توقيعها في روما خلال العام 2018.كما وقع الخرابشة رسالة نوايــا مع مديرة الصندوق الكندي للإستثمارات الدولية CCC والتي جاءت نتيجة للاجتماعات والحوارات بين الطرفين لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة للمباني الحكومية الأردنية ضمن برنامج نموذج شركات خدمات الطاقة ESCO2 ، إذ تساهم هذه المشاريع في إستدامة سوق خدمات الطاقة وتعزيز العمل بمشاريع ترشيد وحفظ الطاقة في المباني العامة والخاصة، وزيادة الفرص التمويلية وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وهو البرنامج الذي يعمل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة على تنفيذه في الاردن .وعلى هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 وقع الوزير الخرابشة مذكرة تفاهم مع مديرة مؤسسة Guide house International – Germany بهدف ترشيد الطاقة ضمن برنامج “التدفئة والتبريد للمباني” في الاردن، وتتضمن المذكرة تقديم مقترحات مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية الأردنية لكفاءة الطاقة NEEAP والتي تتمحور اهدافها حول تحقيق إلتزامات الاردن الدولية في خفض انبعاثات الكربون في مواجهة التغير المناخي.وفي هذا الاطار أكد الخرابشة سعي الاردن لجلب الاستثمارات وتحقيق التشاركية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة بحلول عام 2030، لافتا الى ان الوزارة تتطلع الى تمكين وتمويل الانتقال الى نظام تبريد فعال وصديق للبيئة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال مؤتمر الأطراف المناخي COP28 المنعقد في دولة الامارت العربية المتحدة.وحضر توقيع جانب من الاتفاقيات رئيس مؤتمر COP28 الدكتور سلطان الجابر، و وزير البيئة الاردني الدكتور معاوية الردايدة، وأعضاء وفد الوزارة المشارك في المؤتمر ويضم مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزه ورئيس قسم تطوير المشاريع في الصندوق م. لينا مبيضين، وأعضاء الفرق الممثلة للشركات والجهات الحكومية الموقعة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.وعلى هامش المؤتمر شارك الوزير الخرابشة في ندوة لمناقشة خارطة طريق التعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا.وأكد الخرابشة خلال المشاركة على ان الحوار المشترك يشكل منتديا رائداً لأهمّ الجهات المعنيّة في قطاع الطّاقة من المنطقتين، كما أكد المشاركون على أهمية البناء على النجاح المتحقق في حوار الطّاقة المستقبليّة بين الشرق الأوسط و شمال افريقيا وأوروبا المنعقد في الأردن في حزيران من العام ٢٠٢٢.وشهدت الندوة تفعيل المشاركين لحوار الطّاقة المستقبليّة إلى تعميق التّعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتم الاعلان خلال اللقاء عن عقد الحوار المقبل في مدينة سالونيك اليونانية في ايلول من العام 2024.