وزيرة الاستثمار تبحث مع السفير الهولندي تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

التقت وزيرة الاستثمار معالي السيدة خلود السقاف، اليوم الثلاثاء، السفير الهولندي لدى المملكة هاري فيرفاي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية الجديدة إلى المملكة.

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السقاف أكدت أهمية التنسيق مع الجانب الهولندي لتشجيع الشركات الهولندية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الاردن، وتطلعها لزيادة التعاون مع هولندا من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، مؤكدة ان هولندا تعتبر من الأسواق المستهدفة ضمن استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026 والتي تهدف لجذب المزيد من الاستثمارات من أسواق محددة وفي قطاعات واعدة.



وشهد اللقاء التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في الاردن خلال العاميين الماضيين مما يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات، إضافة الى استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وتناول أهم المؤشرات الاستثمارية بين الجانبين، والميزات والحوافز الاستثمارية التي أقرّها قانون البيئة الاستثمارية، إضافةً إلى إطلاع السفير على منصة استثمر في الأردن invest.jo.