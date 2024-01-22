وزيرة الاستثمار تبحث مع سفير بريطانيا تعزيز العلاقات الاستثمارية

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التقت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الاثنين السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية الجديدة إلى الأردن.وأكدت السقاف أهمية التنسيق مع الجانب البريطاني لتشجيع الشركات الإنجليزية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، مشيرة إلى أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والمحفوظة بموجب القانون، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.ولفتت إلى إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف توفير أفضل مناخ استثماري، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة؛ إذ إن الوزارة أنشئت، لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.وأعربت وزيرة الاستثمار عن تطلعها لزيادة التعاون مع بريطانيا، من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، فضلاً عن استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار والذي يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الإنجليزية، والتأكيد على تسهيل كافة الأمور المتعلقة بالمستثمرين من الجنسية البريطانية الراغبين بتوجيه استثماراتهم إلى الأردن.