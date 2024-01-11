وزير السياحة للإيطاليين: الأردن آمن وبعيد عن الصراع

حضر وزير السياحة والآثار مكرم القيسي يرافقه رئيس لجنة السياحة النيابية النائب مجدي اليعقوب والأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين اللقاء الأسبوعي الصباحي الذي يقيمه قداسة البابا فرانسيس في قاعة البابا بولس السادس.

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ويأتي هذا الحضور على هامش زيارة يقوم بها القيسي إلى حاضرة الفاتيكان للقاء قيادات دينية وبحث دور الفاتيكان في تشجيع الحج المسيحي من خلال إعلان سنة 2030 عام يوحنا المعمدان ودعوة مسيحيي العالم من الكاثوليك من خلال رسالة يصدرها قداسة البابا فرنسيس لزيارة مواقع الحج المسيحي في الأردن لارتباطها المباشر بحياة يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا عليهما السلام) و بالأخص موقعي المغطس ومكاور.



القيسي وفي لقائه مع الكاردينال بيترو بارولين والذي يشغل منصب رئيس وزراء الفاتيكان، بحث سبل دعم الفاتيكان للحج المسيحي إلى الأردن حيث يعترف الفاتيكان كموقع عماد السيد المسيح في المغطس و جبل نيبو ومكاور وكنيسة سيدة الجبل وتل مار إلياس.

وأطلع القيسي نيافة الكاردينال على العمل الجاري في موقع قلعة مكاور وخصوصا بعد الزيارة الملكية إلى الموقع وصدور التوجيه الملكي السامي لتأهيله وإعادة ترميمه ليكون جزءا رئيساً من مسار الحج المسيحي جاهزا لاستقبال الحجاج.



واقترح القيسي أن يقوم الأردن بمناسبة إعلان الفاتيكان عام 2025 عاما مقدسا والذي يأتي كل خمسة وعشرين عاما ويصادف مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان إقامة معرضا ثقافيا دينيا في الربع الأخير من العام الجاري في الفاتيكان لتعريف الزوار بأهمية الحج المسيحي و قدسيته و بالمواقع الخمسة المعترف بها وخصوصا بأن موقع المغطس يعتبر مكان ميلاد الديانة المسيحية بعد أن قام يوحنا المعمدان (يحي بن زكريا عليهما السلام) بتعميد نبي الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام في الضفة الشرقية من نهر الأردن الخالد.



الكاردينال بارولين أكد على أهمية هذه المواقع وأهمية ومكانة الأردن للفاتيكان خصوصا أن المملكة الأردنية الهاشمية هي البلد الوحيد الذي زاره أربعة بابوات ابتداء من قداسة البابا بولس السادس عام 1964 تلتها زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في 2000 ثم في عام 2009 زيارة قداسة البابا بندكتس السادس وأخيرا وليس أخرا زيارة قداسة البابا فرنسيس في عام 2014.



وفي لقاء مع الأسقف رينو فيسيكلا المسؤول عن الحج المسيحي لدى الفاتيكان، أطلع القيسي الأسقف فيسيكلا على تفاصيل منتج السياحة الدينية والإنجازات في مسار درب الحج المسيحي والذي يربط المغطس بجبل نيبو ومكاور ومواقع دينية أخرى وأهمية الربط لدى الحجاج و تباحثا حول خطط الوزارة لإدارة موقع مكاور لما له من أهمية كبيرة لدى الحجاج المسيحيين حيث أنه الموقع الذي عاش به يوحنا المعمدان ولقي به حتفه على يد هيرودس.



وقال الأسقف فيسيكلا ان الفاتيكان بقيادة قداسة البابا يبجل الجهد الذي يبذله الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين برعاية الأماكن المقدسة والذي يعكس النموذج الذي يعيشه الأردن بمسيحيه ومسلميه من العيش المشترك والوئام، النموذج الذي نحتاجه اليوم ليعم في المنطقة والعالم.

كما دعى الاسقف فيسيكلا القيسي لحضور مؤتمر الأساقفة مسؤولي الحج المسيحي في الكنيسة الكاثوليكية حول العالم والذي سيعقد في روما في شهر أيار 2025.



وإلتقى القيسي في روما وزيرة السياحة الإيطالية ماريا سانتاكي وأكد خلال لقائه على ضرورة توعية الجمهور الإيطالي بأمن الأردن وبعده عن منطقة الصراع، حيث شهد التدفق السياحي الإيطالي تراجعا بسبب العدوان على غزة بعدما كان في أوجه في المواسم السياحية الأولى لعام 2023. وتباحث القيسي و سانتاكي حول سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسويق المنتج السياحي للأردن في إيطاليا والتي يعد مواطنوها ثاني أكبر زوار الى الأردن من أوروبا.