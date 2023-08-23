وزير السياحة ونظيره اليوناني يؤكدان ضرورة تعزيز السياحة البينية

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بحث وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال اتصال هاتفي، مع وزيرة السياحة اليونانية أولغا كيفالوجياني، العلاقات الثنائية بين البلدين بالمجال السياحي وسبل تطويرها.وناقش الطرفان، أوجه التعاون المشترك بين البلدين بالشأن السياحي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، والربط الجوي بين الأردن واليونان.وأشار الطرفان، إلى أهمية الاستفادة وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحافظة على المواقع الأثرية وتطويرها وتأهيلها، والتسويق والترويج المشترك للمواقع السياحية والأثرية.وأكد الطرفان، ضرورة العمل على تعزيز السياحة البينية بين البلدين، وزيادة أعداد المجموعات السياحية اليونانية إلى الأردن.واتفق الجانبان، على ترتيب لقاء بالفترة القريبة المقبلة لتطبيق هذه التفاهمات على ارض الواقع.