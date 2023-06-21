وزير الصناعة السعودي يزور الجناح الأردني المشارك بالمعرض السعودي الغذائي

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عمان- زار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن ابراهيم الخريف، الجناح الأردني المشارك في المعرض السعودي الغذائي الذي بدأ اعماله بالعاصمة الرياض.وحسب بيان، اليوم الاربعاء، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنظم المشاركة الأردنية، ثمن الوزير الخريف مشاركة المملكة بالمعرض، مبديا اعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلته الصناعة الأردنية.وكان السفير الأردني في الرياض علي الكايد قد افتتح الجناح الأردني المشارك بالمعرض والمقام على مساحة 225 مترا مربعا، ويضم 18 شركة محلية متخصصة بمختلف مجالات الصناعات الغذائية.ويدعم المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة ايام مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).واكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن الجناح الأردني، الذي حضر افتتاحه المستشار الاقتصادي بالسفارة الاردنية بالرياض الدكتور عيسى الضمور، هو ثالث اكبر جناح مشارك بالمعرض الذي يقام للمرة الأولى، مؤكدا وجود اهتمام كبير من زواره بالمنتجات الأردنية.وأشار الى أن أن السوق السعودية من أهم الأسواق للصادرات الصناعية الأردنية، وبخاصة الغذائية، مؤكدا أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.وبين أن المعرض يشكل فرصة حقيقية أمام الشركات الأردنية لبناء شراكات عالمية تسهم بجعل المملكة مركزا إقليميا للأمن الغذائي بالمنطقة، مبينا أن الجمعية ستواصل تنظيم المشاركة الأردنية بالمعرض في دوراته المقبلة.وأشاد أبو رحمة بالدعم الفني الذي يقدمه مشروع نمو الأعمال للشركات الأردنية من اجل تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.ويهدف مشروع نمو الأعمال إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.