الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

وزير الصناعة السعودي يزور الجناح الأردني المشارك بالمعرض السعودي الغذائي

WhatsApp Image 2023-06-21 at 12.21.03 PM(1)
وزير الصناعة والتجارة السعودي يزور الجناح الأردني
عمان- زار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن ابراهيم الخريف، الجناح الأردني المشارك في المعرض السعودي الغذائي الذي بدأ اعماله بالعاصمة الرياض. اضافة اعلان
وحسب بيان، اليوم الاربعاء،  لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنظم المشاركة الأردنية، ثمن الوزير الخريف مشاركة المملكة بالمعرض، مبديا اعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلته الصناعة الأردنية.
وكان السفير الأردني في الرياض علي الكايد قد افتتح الجناح الأردني المشارك بالمعرض والمقام على مساحة 225 مترا مربعا، ويضم 18 شركة محلية متخصصة بمختلف مجالات الصناعات الغذائية.
ويدعم المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يستمر ثلاثة ايام مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
واكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن الجناح الأردني، الذي حضر افتتاحه المستشار الاقتصادي بالسفارة الاردنية بالرياض الدكتور عيسى الضمور، هو ثالث اكبر جناح مشارك بالمعرض الذي يقام للمرة الأولى، مؤكدا وجود اهتمام كبير من زواره بالمنتجات الأردنية.
وأشار الى أن أن السوق السعودية من أهم الأسواق للصادرات الصناعية الأردنية، وبخاصة الغذائية، مؤكدا أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.
وبين أن المعرض يشكل فرصة حقيقية أمام الشركات الأردنية لبناء شراكات عالمية تسهم بجعل المملكة مركزا إقليميا للأمن الغذائي بالمنطقة، مبينا أن الجمعية ستواصل تنظيم المشاركة الأردنية بالمعرض في دوراته المقبلة. 
وأشاد أبو رحمة بالدعم الفني الذي يقدمه مشروع نمو الأعمال للشركات الأردنية من اجل تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ويهدف مشروع نمو الأعمال إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية وخلق فرص توظيف وتعزيز الابتكار ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
39.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

39.5 دينار سعر غرام الذهب محليا منذ11 ساعة

WhatsApp Image 2023-06-21 at 11.29.33

"إنتاج" تشارك بجناح أردني للمرة الثانية في "هايتكس 2023" في أربيل منذ11 ساعة

أغنام - (تعبيرية)

تصدير 58 ألف رأس غنم من المفرق إلى السعودية 20 حزيران 2023

download (7)

تنظيم الطاقة: التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اختيارية 20 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
علم-الأردن-دلالته-وألوانه-وأكثر

شركات أردنية تبدأ غدا مشاركتها بالمعرض السعودي للأغذية

19 حزيران 2023
اقرأ أيضا
الباص السريع ينقل الركاب داخل العاصمة عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

خبراء: التشغيل المثالي للباص السريع يغني عن سكة حديد الركاب بين أكبر مدينتين

منذ1 ساعة
جائزة البنك العربي الإسلامي الدولي- (من المصدر)

البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية في الأردن

منذ1 ساعة
تعبيرية

"العيد" أعباء مالية إضافية لا مفر منها

منذ1 ساعة
فواتير كهرباء-(أرشيفية)

تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يخفض كلف الكهرباء

منذ1 ساعة
المركز الوطني للأمن السيبراني

خمسة أهداف ومبادئ رئيسية للإطار الوطني للأمن السيبراني

منذ1 ساعة
٣٠ استثمارا صناعيا بـ31 مليون دينار في السلط الصناعية

30 استثمارا صناعيا بـ31 مليون دينار في السلط الصناعية

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أبو طير يكتب: الضفة الغربية بعد معركة وراثة الرئاسة

ماهر أبو طير |اليوم

عمال الوطن.. إنصافهم ضرورة

محمود الخطاطبة |اليوم

لو تحدث باسل الأعرج عن "عيلي"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

هذه هي نتيجة "الإعسار"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاقتصاد الدائري: المعنى والأهمية وفرص التطبيق في الأردن

رعد التل |اليوم

الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات | منذ1 ساعة
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات | منذ3 ساعة
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ24 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
 