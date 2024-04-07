الأحد 07 نيسان 2024
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وزير الصناعة والتجارة: استقرار أسعار 76 سلعة أساسية وانخفاض 10

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سلة تموينية

اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، يتضمن مقارنة متوسط أسعار السلع الأساسية لشهر رمضان خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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وبين التقرير أن غالبية أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك العام الحالي انخفضت عما كانت عليه في سنوات سابقة، مثل الزيوت النباتية وبيض المائدة والألبان وأغلب أصناف الخضروات والسكر والأرز والدجاج الذي لم يشهد فرض سقوف سعرية خلال العام الحالي على عكس السنوات السابقة، في حين بين التقرير استقرار أسعار اللحوم البلدية وارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بسبب ارتفاع كلف الشحن.


كما بين التقرير الأسبوعي الذي يقدمه وزير الصناعة والتجارة والتموين لمجلس الوزراء حول الإجراءات المتخذة للرقابة على الأسواق استقرار أسعار 76 سلعة أساسية من أصل 90 سلعة وانخفاض أسعار 10 سلع، فيما ارتفعت أسعار 4 سلع بنسب طفيفة من أبرزها أصناف من اللحوم المستوردة والخضار.

 

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