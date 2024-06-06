وفد اقتصادي أردني يلتقي وزير الاقتصاد العٌماني في برلين

بحث وفد غرفتي تجارة الأردن وعمان المشارك بأعمال المنتدى العربي الألماني، الذي أقيم في برلين، مع وزير الاقتصاد في سلطنة عُمان الدكتور سعيد بن محمد الصقري، بالخطوات التي يجب أتخاذها لبناء شكل جديد لعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

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وحسب بيان، لغرفة تجارة الأردن، اليوم الخميس، أكد الوزير الصقري على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان والأردن مشيرا لأهمية الزيارة الاخيرة لجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الاردن ولقاءه باخيه جلالة الملك عبد الله الثاني.



وأكد ضرورة البناء على نتائج لزيادة وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين ، والدفع بها لمستويات أعلى وتشجيع القطاع الخاص على زيادة التشبيك وتبادل الزيارات للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الطرفين.



وقال الصقري ان هناك مجالات كثيرة لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة في عدة قطاعات اقتصادية خاصة القطاعات اللوجستية والسياحية والأدوية والامن الغذائي.



وخلال اللقاء الذي حضره السفير الاردني في برلين يوسف البطاينة، قدم الوفد المرافق للوزير الصقري من القطاعين العام والخاص العماني شرحا عن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان والرؤية الاقتصادية للبلاد ٢٠٤٠ ومجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.



من جانبه قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس حمود بن سالم السعدي ان العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة في تطور دائم ومستمر، مبينا أن اللقاء يؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الأردن.



من جانبه شدد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق على اهمية اتفاقية التعاون الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة الأردن خلال الزيارة الاخيرة للوفد العماني للاردن ، وضرورة الاستفادة منها في استكشاف الفرص وزيادة حجم التعاون المشترك، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة في كلا البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي لكلا البلدين.



واكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة الأردن ستقوم بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي اردني لسلطنة عمان خلال صيف هذا العام يضم ممثلين عن قطاعات تحظى باهتمام الجانب العماني ولها فرصة ببناء شراكات في خطوة تجاه الوصول الى تكامل اقتصادي شامل بين البلدين الشقيقين.



بدورهم اكد اعضاء الوفد الأردني ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات واللقاءات المتخصصة واقامة المعارض في كلا البلدين، للترويج لقطاعي الصناعة والخدمات والفرص الاستثمارية .



وشددوا على ان تكون علاقات التعاون بين البلدين علاقات تكاملية للاستفادة من الخبرات والموارد الموجودة في كل منهما وذلك بهدف توطين الصناعات في البلدين لما فيه مصلحة اقتصادهما وتعزيز التبادل التجاري بينهما.



ومثل الوفد الأردني خلال اللقاء إلى جانب الحاج توفيق، عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، ونائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، وعضوا مجلسها خطاب البنا وعلاء الدين ديرانية.