الخميس 20 تموز 2023
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وفد تجاري يبحث تنشيط علاقات الأردن الاقتصادية مع أذربيجان

وفد تجاري يبحث تنشيط علاقات الأردن الاقتصادية مع أذربيجان
وفد تجاري يبحث تنشيط علاقات الأردن الاقتصادية مع أذربيجان
بحث وفد من غرفة تجارة الأردن، خلال لقاءات منفصلة مع العديد من المؤسسات الرسمية وفاعليات القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان، سبل تنشيط وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية.اضافة اعلان
وبحسب عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس الوفد بهجت حمدان، جرى خلال لقاء مع رئيس وكالة تنمية الصادرات والاستثمار يوسف عبد اللطيف، بحث التعاون المشترك والتنسيق بين غرف التجارة والشركات في البلدين لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لديهم.
وأشار حمدان في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الوفد طلب قائمة للقطاعات الأكثر أهمية والفرص الاستثمارية المتاحة في أذربيجان لتعميمها على الشركات الأردنية للاستفادة منها، بالإضافة لتحضير وإعداد عروض تقديمية عن الاستثمار وتطوير العلاقات الثنائية وتبادلها بين الطرفين.
وبين أن الوفد بحث مع نائب رئيس مؤسسة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة النور أليف، سبل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان، وتنظيم فعاليات تجارية وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية، وإعداد قوائم للشركات العاملة بأهم القطاعات المستهدفة في البلدين.
ولفت إلى أن الوفد ناقش خلال لقائه في وكالة الدولة للسياحة في أذربيجان، أبرز التحديات التي تعيق السياحة بين البلدين، ولاسيما تأشيرات السفر المفروضة على السائح الأردني لدخول أذربيجان، وعدم وجود خط طيران مباشر يربط البلدين، مشددين على ضرورة إزالة أية إجراءات تعيق حركة السياحة بين الجانبين.
ولفت إلى أن الوفد التقى نائب رئيس الاتحاد الوطني للمؤسسات الريادية الأذرية فوجار اباسوف الذي عرض لدور الاتحاد في ترويج وتطوير الشركات ومساعدتها في تحقيق أهدافها وتعزيز تنافسيتها للدخول للأسواق العالمية.
وأشار حمدان إلى أن الوفد التقى أيضا، رئيس غرفة تجارة وصناعة أذربيجان نياز علي زاده، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري بينهما والترويج للمشروعات الاستثمارية.
وحضر اللقاءات التي جاءت على هامش الاجتماع 35 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الذي استضافته العاصمة باكو، أعضاء مجلس إدارة الغرفة ممدوح القرالة وخالد كريشان والمهندس هيثم الرواجبة وفراس سلطان وحسام عودة وحاتم الزعبي وهمام حبنكه.
(بترا)
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