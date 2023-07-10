وفد رجال أعمال أردني يزور فلسطين لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين

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ينظم ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني اليوم زيارة عمل إلى فلسطين تستمر لمدة أسبوع، للمشاركة مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع الذي تنطلق اعماله اليوم في مدينة الخليل ، إضافة إلى لقاء الفعاليات الاقتصادية في فلسطين.ويتضمن الوفد ٤٥ رجل أعمال من الأردن يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.وقال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي العتمة ان زيارة الوفد الاردني ستتضمن إضافة إلى حضورها فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي الرابع ، زيارة عدة مصانع فلسطينية والإطلاع على أبرز الصناعات والمنتجات الفلسطينية .وأكد العتمة أهمية تعزيز التجارة البينية مع فلسطين وزيادة الاستثمارات البينية، مبينا أن الفرص الاستثمارية متاحة في الجانبين ولابد من تعزيزها.وبين العتمة بأن لقاءات الأعمال التي سيعقدها الوفد الأردني مع ملتقيات وجمعيات رجال أعمال من الخليل ورام الله ونابلس، ستبحث كيفية زيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين وتذليل العقبات والتحديات، لاسيما العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام انسياب البضائع بين الأردن وفلسطين.وأشار العتمة إلى أن الأردن قدم العديد من التسهيلات لرجال الأعمال الفلسطينيين، وأن زيارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني ستبحث مع رجال الأعمال الفلسطينيين التسهيلات التي يحتاجها رجال الأعمال لتعزيز التجارة وتجاوز المعيقات ونقلها إلى الحكومة لتذليل تلك العقبات.وأعرب العتمة عن أمله بزيادة التبادل التجاري مع فلسطين ومضاعفتها، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز حاجز 200 مليون دولار الذي لا يعبر عن حجم الترابط والعلاقات بين الشعبين الشقيقين.وأكد العتمة على أن الأردن يمثل بوابة رئيسية للفلسطينين للعالم الخارجي، وأن الوصاية الهاشمية الأردنية تقوم بدورها لحماية والحفاظ على المقدسات في مدينة القدس.وأضاف أن الأردن وفلسطين يرتبطان بعلاقات تاريخية مميزة، بالإضافة إلى التجانس الاجتماعي بين البلدين.وشدّد على أهمية الاقتصاد الفلسطيني بالنسبة للأردن، وضرورة أن يأخذ الصانع الأردني حصة جيدة من السوق الفلسطيني القريب والمشابه له من حيث الثقافة والعادات والتقاليد.وتأتي هذه الزيارة بعد عدة زيارات نظمها رجال أعمال فلسطينيون إلى الأردن التقو خلالها الفعاليات الاقتصادية في عمان من غرف صناعة وتجارة وجمعيات رجال أعمال لتعزيز التجارة البينية وإقامة المزيد من الاستثمارات بين البلدين وبحث تجاوز العقبات والتحديات أمام انسياب البضائع بين البلدين.ويشار إلى أن الإنتاج الفلسطيني يغطي حوالي 15 في المائة فقط من حاجات السوق المحلي، وتصل نسبة المنتجات الإسرائيلية فيه إلى 85 في المائة، بحجم استيراد يصل إلى 5 مليارات دولار.وتجذر الإشارة إلى أن ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني – الأردني تم تأسيسه في العام 2011، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وفلسطين