وكالة اليابان للتعاون الدولي تعقد "ورشة العافية في الأردن" بعمان

عقدت وكالة اليابان للتعاون الدولي(جايكا) ورشة عمل بعنوان "ورشة العافية في الأردن" في غرفة صناعة عمان (ACI) بدعوة مصنعي منتجات البحر الميت وكذلك منظمي الرحلات السياحية الداخلية، وذلك كجزء من الأنشطة التي تنظمها الوكالة في إطار "مشروع العافية" الممول من جايكا.

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ومن خلال مستشار جايكا، باديكو، تعرف المشاركون على بعض الحالات الناجحة لمنتجات العافية المرتبطة بوجهات العافية مثل المغرب واليابان، حيث في حالة المغرب، تعرفوا على تجربتهم مع زيت الأركان كموضوع رئيسي لدراسة الحالة/ قصة العافية، أثناء التعرف على تجربة اليابان في مجال العافية من خلال Hot Springs، وكيف تتمحور المنتجات والزيارات والجولات والخدمات حول موضوع Hot Spring.



وتضمنت الورشة كلمات ألقاها مسؤولون من مجلس المطارات الدولي، وينابيع ماعين الساخنة، والاتحاد الأردني لمنظمي الرحلات السياحية الوافدة (JITOA)، بالإضافة إلى الأكاديميين الذين تمثلهم الجامعة الهاشمية.



وشاركت شركات منتجات البحر الميت ومنظمي الرحلات السياحية في جلسات جماعية تفاعلية تهدف إلى استكشاف قيم الأردن كوجهة صحية من منظور الأردنيين المحليين مقابل الزوار الأجانب.



وتمكن المشاركون من التوصل إلى العديد من الأفكار حول أصول الأردن الملموسة وغير الملموسة، والتي يمكن استخدامها للترويج للأردن كوجهة للسياحة العلاجية وكذلك الترويج لمنتجات البحر الميت الأردني في الأسواق الآسيوية المستهدفة، وكأداة لإطالة أمد السياح. البقاء في الأردن.