الأحد 25 حزيران 2023
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وكلاء السيارات: إلزام التجار بالكفالة الخطية يصب في مصلحة المستهلك

شعار جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين
شعار جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين
ثمنت جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يُلزم التجار بتقديم كفالة خطية على المركبات الكهربائية والبنزين والهايبرد.
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وفي بيان صحفي، أكدت الجمعية أن هذا القرار يصب في مصلحة المستهلك مباشرة، وهو يأتي كخطوة حماية للمستهلك من أي عيوب محتملة في المركبات.

وشددت على أن هذا القرار خطوة كبيرة وجريئة نحو تعزيز حقوق المستهلكين، داعية الجهات الحكومية إلى مراقبة فاعلة لتنفيذ القرار والتأكد من تطبيقه بشكل تام.

وأشارت إلى أن تحقيق هذا الهدف، وهو حماية مصلحة المستهلك، يتطلب جهدًا متواصلًا من الجميع.

كما أكدت الجمعية ضرورة مراقبة السوق بعد تنفيذ هذا القرار، مشددة على أنها ستواصل التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق هذا القرار بالكامل، وستستمر في تقديم الدعم اللازم لجميع الأعضاء في الجمعية لضمان مطابقة المركبات المباعة للمعايير الصارمة المنصوص عليها في القرار.

ونوهت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة السيارات والخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز الثقة المستهلكين، مؤكدة أن هذا القرار يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستهلك وضمان حصوله على أفضل قيمة مقابل ماله عند شراء سيارة جديدة.
خروف بلدي (تعبيرية)

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