الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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1.038 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 9 أشهر

مبنى غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 57.9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.اضافة اعلان
ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 1.038 مليار دينار، مقابل نحو 658 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب المعطيات الإحصائية بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 27650 شهادة، مقارنة مع 27036 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 2.3 بالمئة.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول بمقدمتها السعودية بعدد 7117 شهادة، ودولة الإمارات العربية المتحدة 3053 فالعراق 1603ومصر 826، ثم سويسرا بعدد 16 شهادة.
وتوزعت الصادرات على العراق بقيمة 433 مليون دينار ودولة الإمارات العربية نحو 154 مليون دينار، والسعودية 81 مليون دينار، وسويسرا 73 مليون دينار، ثم مصر بقيمة 72.7 مليون دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" نحو 442 مليون دينار والزراعية نحو 134 مليون دينار والصناعية نحو 130 مليون دينار، ثم العربية بقيمة 121 مليون دينار والبقية لمنتجات أخرى.
يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.-(بترا)
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