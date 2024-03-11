1.36 % ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني

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وعليه، بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني من عام 2024 ما مقداره 85.64 مقابل 84.49 للفترة نفسها من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني/ يناير من عام 2024 ما مقداره 85.64 مقابل 84.53 مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر الذي سبقه من عام 2023.وبمقارنة الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2024 مع الشهر ذاته من عام 2023، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.35% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%، وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.33% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكذلك ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 1.62% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2023 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.80% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 88.7%، وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 4.9% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكذلك ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 6.00% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.