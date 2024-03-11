الإثنين 11 آذار 2024
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1.36 % ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني

دائرة الإحصاءات العامة - (أرشيفية)
دائرة الإحصاءات العامة - (أرشيفية)
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني/ يناير من عام 2024 نسبته 1.36% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعا بنسبة 1.32% مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر الذي سبقه من عام 2023، علماً أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).اضافة اعلان

وعليه، بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني من عام 2024 ما مقداره 85.64 مقابل 84.49 للفترة نفسها من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني/ يناير من عام 2024 ما مقداره 85.64 مقابل 84.53 مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر الذي سبقه من عام 2023.

وبمقارنة الرقم القياسي لشهر كانون الثاني من عام 2024 مع الشهر ذاته من عام 2023، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.35% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%، وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.33% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكذلك ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 1.62% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.

وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني من عام 2024 مقارنة مع شهر كانون الأول الذي سبقه من عام 2023 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.80% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 88.7%، وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 4.9% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكذلك ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 6.00% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.
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