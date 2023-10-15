الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

1.5 مليون مشترك فعال بالضمان

شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن جل اهتمام المؤسسة هو توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين وعدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي، تماشيا مع سعيها الدؤوب نحو حماية العاملين على أرض المملكة من خلال المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان.اضافة اعلان

وقال مدير عام المؤسسة محمد الطراونة في بيان اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ45 لإنشاء المؤسسة التي تصادف يوم غد الاثنين، إن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي زاد على المليون ونصف المليون مشترك فعال، من بينهم 97 ألف مشترك اختياري، مؤكدا سعي المؤسسة المستمر إلى توسيع مظلة حمايتها، بحيث لا يبقى أي إنسان عامل في سوق العمل الأردني خارج هذه المظلة، لا سيما الفئات العمالية الضعيفة وذات الأجور البسيطة في جميع القطاعات الاقتصادية، خصوصا في القطاع الاقتصادي غير المنظم.

وكشف الطراونة أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل حاليا إلى 317 ألف متقاعد، وأن عدد المؤمن عليهم التراكمي الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل بلغ 309 آلاف وبعدد صروفات وصلت إلى 398 ألف حالة صرف، وأن العدد التراكمي للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة وصل إلى (71) ألف سيدة وبعدد حالات صرف بلغت 100 ألف حالة.

وأضاف أن الركن الأساس من استمرارية عمل المؤسسة هو الحفاظ على ديمومة الاستقرار المالي لها لتأدية رسالتها الاجتماعية والإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولهذا فإننا حريصون على دراسة الوضع المالي للمؤسسة استنادا للدراسات الاكتوارية الدقيقة والفاحصة والمعلنة للجميع.

وأشار إلى "أننا نفتخر بفوزنا بشهادات التميز والتقدير الدولية، وهو يعتبر إنجازا وطنيا قيما على المستوى الدولي والذي يضاف إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها المؤسسة، وكذلك الجوائز الوطنية والتي كان آخرها حصد سبعة من فروع المؤسسة مراكز متقدمة بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة وإن هذا التميز يأتي نتيجة للمبادرات المتميزة والجهود المتراكمة التي يبذلها العاملون بالمؤسسة في تقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهورها العزيز".

وأكد الطراونة، أن المؤسسة ستستمر في بذل قصارى جهدها ومساعيها ضمن خطط واضحة ومنهجية عمل مدروسة لبلوغ أعلى مستويات الريادة وتحقيق الحماية الاجتماعية التي نطمح إليها، كونها تعد البيت الآمن لكل الفئات العاملة بجميع شرائحهم وقطاعاتهم الاقتصادية، مضيفا أن الجميع شركاء في إنجاحها بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تعنى بتوفير حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين.
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