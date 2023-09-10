1.6 % تراجع صادرات "صناعة عمان" لتبلغ 4.7 مليار دينار

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بلغت ادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 4.739 مليار دينار، مقابل 4.818 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبتراجع نسبته 1.6 %.وحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 9.4 بالمائة للصناعات التعدينية و15.6 بالمائة للخشبية والأثاث.واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية، مسجلة ما قيمته 2.792 مليار دينار.وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى 783 مليون دينار مقابل 656 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وأظهرت المعطيات الإحصائية، أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الأشهر الثمانية الماضية، لتصل إلى 551 مليون دينار مقابل 487 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.كما ارتفعت صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية، إلى 550 دينارا، مقابل 383 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وفي المقابل، تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 908 ملايين دينار مقابل 981 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ورغم ذلك جاءت بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.010 مليار دينار، والدول الآسيوية غير العربية 1.406 مليار دينار، والدول الإفريقية 40 مليون دينار.وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية نحو 828 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 77 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 187 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 102 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 89 مليون دينار.وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.470 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 902 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 659 مليون دينار.وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 508 ملايين دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 411 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 320 مليون دينار.وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 201 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 159 مليون دينار، والإنشائية 99 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 11 مليون دينار.يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست العام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.-(بترا)