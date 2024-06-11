1.65% ارتفاع التضخم في الأردن حتى أيار

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.65 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.29 مقابل 108.50 للفترة نفسها من العام الماضي.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، الى إن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع هي الأمتعة الشخصية بنسبة 8 بالمئة، والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 4.24 بالمئة والإيجارات بنسبة 4.12 بالمئة.



وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من هذا العام، ليصل إلى النقطة 110.58 مقابل 108.62 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.81 بالمئة.



وفقا للتقرير، ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من العام الحالي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 10.75 بالمئة، والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 6.46 بالمئة، والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.12 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات الزيوت والدهون بانخفاض نسبته 2.44 بالمئة، والملابس بنسبة 1.63 بالمئة، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 1.24 بالمئة، والمنسوجات البيتية بنسبة 1.20 بالمئة.



وارتفع الرقم القياسي لشهر أيار الماضي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى النقطة ما مقداره 110.58 مقابل 110.50 للشهر الذي سبقه من نفس العام.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من عام 2024 مقارنة مع شهر نيسان الذي سبقه مجموعة الثقافة والترفية بنسبة 4.61 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 2.03 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 1.57 بالمئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 1.24 بالمئة، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.58 بالمئة.