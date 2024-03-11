الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

1.76 % ارتفاع التضخم خلال الشهرين الماضيين

ارتفاع التضخم - (تعبيرية)
ارتفاع التضخم - (تعبيرية)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1.76 بالمئة، ليصل إلى النقطة 109.87 مقابل 107.97 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت بهذا الارتفاع مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، الأمتعة الشخصية 6.44 بالمئة، المساهمة في النقابات 5.86 بالمئة، التبغ والسجائر 5.21 بالمئة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.50 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط/ فبراير من هذا العام، ليصل إلى النقطة 110.02 مقابل 108.32 نقطة للشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.57 بالمئة.

وبين التقرير، أن ما أسهم بهذا الارتفاع بشكل رئيس، مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، الأمتعة الشخصية 6.96 بالمئة، المساهمة في النقابات 5.86 بالمئة، التبغ والسجائر 5.21 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.12 بالمئة في حين ساهم في تقليل الارتفاع كل من: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 1.74 بالمئة، المنسوجات البيتية 1.25 بالمئة، الثقافة والترفية 0.85 بالمئة، والمشروبات والمرطبات بنسبة 0.62 بالمئة.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر شباط/ فبراير من العام الحالي بنسبة 0.27 بالمئة ليصل إلى النقطة 110.02 مقابل 109.72 نقطة لشهر كانون الثاني/ يناير من العام نفسه.

وأوضح التقرير، أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط/ فبراير من العام الحالي مقارنة مع شهر كانون الثاني/ يناير الذي سبقه من العام ذاته، مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 2.81 بالمئة، الفواكه والمكسرات 2.23 بالمئة، اللحوم والدواجن 0.99 بالمئة، النقل 0.45 بالمئة والسكر ومنتجاته بنسبة 0.38 بالمئة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مجوهرات

المجوهرات ومحضرات الصيدلة تتصدر قائمة الصادرات الوطنية العام الماضي

04 آذار 2024
صادرات - (تعبيرية)

انخفاض العجز في الميزان التجاري 10% خلال 2023

26 شباط 2024
اقرأ أيضا
عقارات - (تعبيرية)

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن خلال 2024

منذ 56 دقيقة
خيار - (تعبيرية)

كيلو الخيار بـ40 قرشا في السوق المركزي

منذ2 ساعة
بنزين - (تعبيرية)

الحكومة: أسعار المشتقات النفطية انخفضت عالميا

منذ2 ساعة
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)

انخفاض الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأحد إلى 3470 ميغا واط

منذ2 ساعة
دائرة الإحصاءات العامة - (أرشيفية)

1.36 % ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني

منذ3 ساعة
الجغبير يطالب بمراجعة آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية

الجغبير يطالب بمراجعة آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ19 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ19 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان كريم

رمضان منذ19 ساعة

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy
 
 