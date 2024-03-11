1.76 % ارتفاع التضخم خلال الشهرين الماضيين

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وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت بهذا الارتفاع مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، الأمتعة الشخصية 6.44 بالمئة، المساهمة في النقابات 5.86 بالمئة، التبغ والسجائر 5.21 بالمئة، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 4.50 بالمئة.وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط/ فبراير من هذا العام، ليصل إلى النقطة 110.02 مقابل 108.32 نقطة للشهر ذاته من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.57 بالمئة.وبين التقرير، أن ما أسهم بهذا الارتفاع بشكل رئيس، مجموعة المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة، الأمتعة الشخصية 6.96 بالمئة، المساهمة في النقابات 5.86 بالمئة، التبغ والسجائر 5.21 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.12 بالمئة في حين ساهم في تقليل الارتفاع كل من: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 1.74 بالمئة، المنسوجات البيتية 1.25 بالمئة، الثقافة والترفية 0.85 بالمئة، والمشروبات والمرطبات بنسبة 0.62 بالمئة.ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر شباط/ فبراير من العام الحالي بنسبة 0.27 بالمئة ليصل إلى النقطة 110.02 مقابل 109.72 نقطة لشهر كانون الثاني/ يناير من العام نفسه.وأوضح التقرير، أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط/ فبراير من العام الحالي مقارنة مع شهر كانون الثاني/ يناير الذي سبقه من العام ذاته، مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 2.81 بالمئة، الفواكه والمكسرات 2.23 بالمئة، اللحوم والدواجن 0.99 بالمئة، النقل 0.45 بالمئة والسكر ومنتجاته بنسبة 0.38 بالمئة.