1.8 مليار دينار مدفوعات الأردنيين الإلكترونية الفورية في تموز

إبراهيم المبيضين

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ارتفعت قيمة الفواتير الإجمالية التي سددها أردنيون عبر أنظمة الدفع الإلكتروني الفورية بنسبة 59 % خلال شهر تموز(يوليو) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري لأنظمة الدفع الفورية الرقمية الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".وسجلت القيمة الإجمالية لما سدده الأردنيون إلكترونيا حوالي 1.8 مليار دينار خلال شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة مع 1.125 مليار دينار.وتوزعت قيمة المدفوعات الرقمية الفورية على ثلاثة أنظمة دفع رئيسية متوافرة في الأردن وهي "كليك" و"جوموبي" و "إي فواتيركم".وبحسب البيانات الرسمية، استحوذت خدمة عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا "إي فواتيركم" على حصة الأسد من القيمة الإجمالية لمدفوعات الأردنيين الفورية الرقمية في شهر تموز (يوليو) عندما سجلت حوالي 1.1 مليار دينار مشكلة نسبة تصل إلى 60 % من الإجمالي.وبينت الأرقام الرسمية، أن نظام الدفع الفوري "كليك" سجل خلال فترة شهر تموز (يوليو) حوالي 461 مليون دينار، مشكلا نسبة تصل إلى 26 % من الإجمالي.وأظهرت الأرقام الرسمية أن نظام " جوموبي"، نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (المحافظ الإلكترونية)، سجل في شهر تموز (يوليو) الماضي حوالي 263، مستحوذا على نسبة تتجاوزالـ14 % من القيمة الإجمالية لكل طرق الدفع الفورية الرقمية.على صعيد متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي بلغ قرابة 9.56 مليون حركة.ووفقا للبيانات فقد زاد عدد حركات الدفع عبر جميع الأنظمة بنسبة 93 %، مقارنة بعدد الحركات المسجلة في نفس الشهرالعام الماضي، والذي بلغ وقتها قرابة 4.95 مليون حركة.وبالنسبة لاعداد مستخدمي انظمة الدفع الإلكترونية الفورية الثلاثة ‏في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، فقد بلغ عدد مستخدمي نظام " اي فواتيركم" تموز (يوليو) الماضي 3.9 مليون مستخدم.وقالت البيانات "عدد مستخدمي نظام " كليك" نهاية شهر تموز (يوليو) بلغ 882 الف مستخدم فيما بلغ عدد مستخدمي نظام " جوموبي" قرابة المليوني مستخدم.