الخميس 28 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

10 % نمو صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال 6 أشهر

صادرات
صادرات
بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 91 مليون ريال (25 مليون دولار).
وحققت الصادرات نموا بلغت نسبته 10 بالمئة مقارنة مع 80 مليون ريال (21.97 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.اضافة اعلان
وتشمل صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، السماد العضوي، وقضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات.
وكشف تقرير صادر عن غرفة تجارة قطر اليوم الخميس، أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 15.2 مليار ريال (4.17 مليار دولار)، مسجلة نموا بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2022.
وأشار التقرير إلى أن تلك الصادرات اتجهت إلى أسواق 115 دولة حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن دول إقليم آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية)، استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 59.6 بالمئة، حيث استقبلت صادرات بقيمة 9 مليارات ريال، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي، التي استقبلت صادرات بقيمة 2.85 مليار ريال، وبنسبة بلغت 18.8 بالمئة، ثم في المرتبة الثالثة حلت دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 16.32 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي 2.48 مليار ريال، لتحل في المرتبة الرابعة مجموعة الدول العربية (14 دولة)، حيث استقبلت ما قيمته 571.9 مليون ريال، وبنسبة 3.77 بالمئة، فيما حلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات 112.4 مليون ريال وبنسبة 0.74 بالمئة.
ووفقا للتقرير، فقد تصدرت الصين قائمة الدول الأعلى استقبالا لصادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت حوالي 4.68 مليار ريال، وبنسبة 30.8 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها الهند بما قيمته 2.86 مليار ريال وبنسبة 18.8 بالمئة، ثم سلطنة عمان بنسبة 12.15 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي 1.85 مليار ريال، ومن ثم هولندا التي استقبلت ما قيمته حوالي 1.42 مليار ريال وبنسبة 9.4 بالمئة، ثم سنغافورة بقيمة صادرات حوالي 609 ملايين ريال وبنسبة 4 بالمئة.-(بترا)
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