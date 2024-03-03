الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

11.5 مليون دينار ايرادات التجمعات السياحية العام الماضي

سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)
سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)

سجلت شركة التجمعات للمشاريع السياحية ارتفاعا في ايراداتها الى ما قيمته 11.5 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع نحو 11 مليون دينار عام 2022، لنفس فترة المقارنة، وفق ما رصدته وكالة الانباء الاردنية.

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 وبلغ اجمالي الربح التشغيلي للشركة 4.7 مليون دينار للعام الماضي مقارنة مع 4.4 مليون دينار لعام 2022.


وبلغت ارباح الشركة الاجمالية نحو 2.7 مليون دينار مقارنة مع ما حقققته الشركة عام 2022 من ارباح والبالغة 2.3 مليون دينار، فيما بلغ صافي ارباح الشركة بعد الضريبة نحو 2.5 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع خسائر بلغت 2.2 مليون دينار عن عام 2022.


ويذكر ان راس المال المصرح والمدفوع يبلغ 93 مليون دينار. 


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