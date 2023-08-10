118 مليون دولار حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر في 6 أشهر

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بلغ حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 118.1 مليون دولار.وذكرت بيانات إحصائية أوردها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الخميس، أن تجارة الأردن وقطر خلال أول ستة أشهر من العام الحالي، سجلت نموا بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بـ 109.8 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 58.5 مليون دولار، مقارنة بـ 54.9 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.وأشارت الإحصائيات الى ان الأردن يصدر إلى قطر، العديد من السلع والمنتجات المتنوعة وخاصة الاستهلاكية منها، أبرزها المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة والخضار والفاكهة واللحوم والتمور بأنواعها والأجبان والألبان الطازجة والدواجن ومشتقاتها والحبوب والحلويات والكعك بأنواعه والأرز والعصائر والمكسرات والزيوت والسمنة والمخللات والأعشاب والعسل والطيور المجمدة والبيض والقهوة الأردنية.وبالنسبة لصادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي والمحاليل الطبية.ويشهد الميزان التجاري بين الأردن وقطر تطورا كبيرا وبوتيرة متسارعة منذ عدة سنوات، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية التي سجلت قفزة كبيرة بشكل خاص خلال العامين الماضيين.وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية (3.17 مليار دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.كما بلغ حجم صادرات قطر للأردن خلال الأعوام الممتدة من 2012 حتى 2017 حوالي 5.35 مليار ريال مقابل 2.44 مليار للواردات، لتبلغ قيمة الفارق بين الصادرات والواردات، 2.91 مليار ريال تمثل فائضا تجاريا لصالح قطر.أما خلال الأعوام الممتدة من 2018 وحتى نهاية العام 2021، فتحول الفائض التجاري لصالح الأردن بواقع مليار ريال، إذ بلغت قيمة صادرات قطر خلال تلك الأعوام قرابة 1.2 مليار ريال مقابل 2.2 مليار واردات.ووفقا لتلك البيانات، بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من قطر إلى الأردن خلال السنوات العشر الماضية، قرابة 623 مليون ريال (171.1 مليون دولار).ويستهلك السوق القطري وفقا لأرقام رسمية، أكثر من 1000 طن من الخضار والفاكهة يوميا، فيما يبلغ حجم الإنتاج الزراعي المحلي حوالي 100 ألف طن سنويا، بنسبة اكتفاء ذاتي تبلغ نحو 40 بالمئة، لكن هذه المعدلات من الاستهلاك، تسجل ارتفاعا مضاعفا خلال شهر رمضان المبارك.وتحظى السلع والمنتجات الاستهلاكية الأردنية وخاصة الغذائية، برواج كبير في السوق المحلي القطري، حيث تشهد إقبالا واسعا من معظم شرائح المستهلكين.وتتميز هذه السلع بتنافسيتها العالية وأسعارها المعقولة مقارنة مع المنتجات المثيلة الأخرى المستوردة من الأسواق الأجنبية.كما تتميز هذه السلع والمنتجات بجودة عالية تلبي تطلعات ورغبات المستهلكين الذين يبدون اهتماما كبيرا للنوعية، بالإضافة إلى مستويات الأسعار.وبلغ حجم تجارة قطر الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 240.3 مليار ريال (66 مليار دولار).ووفقا للبيانات، بلغت قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال النصف الأول من عام 2023 ما قيمته 183.2 مليار ريال، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 232.1 مليار ريال.وأشارت البيانات، إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال النصف الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 55.1 مليار ريال بارتفاع قدره 1.5 مليار ريال مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، والذي بلغت قيمتها خلاله نحو 56.6 مليار ريال.(بترا)