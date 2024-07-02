12 شركة صناعات غذائية تشارك بمعرض في ماليزيا

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وتحرص الشركات الأردنية على المشاركة في هذا المعرض الهام، الذي يشهد مشاركة(500) شركة من مختلف دول العالم، حيث يعد المعرض فرصة للترويج للمنتجات الوطنية والتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم، وفتح أسواق جديدة واعدة، خصوصا وان المعرض يشهد اقبالا كبيرا من الزائرين المحليين والدوليين.يذكر أن قطاع الصناعات الغذائية الأردني قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، من خلال استخدام احدث وسائل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الغذاء والتعبئة والتغليف العالمية، كما يعمل هذا القطاع على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة بحلول عام 2033، تحقيقا لرؤى جلالة الملك، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع حوالي 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يزيد على الـ 5ر1 مليار دينار، فيما تبلغ صادرات القطاع نحو 850 مليون دينار، وتشكل حصة الاستهلاك لمنتجات القطاع من حجم السوق المحلي نحو 65 بالمئة.