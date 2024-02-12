الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

120 طنا من التمور الأردنية يستوردها السوق القطري

تمر مجهول - (تعبيرية)
تمر مجهول - (تعبيرية)
حققت مستوردات السوق المحلي القطري من التمور الأردنية بمختلف أنواعها وأصنافها خلال العام الماضي، نموا بنسبة 8.3 بالمئة.
ووفقا لأحدث بيانات أوردها جهاز التخطيط والإحصاء القطري عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين، بلغ حجم الكميات التي استوردتها قطر من التمور الأردنية خلال عام 2023، نحو 120 طنا مقارنة مع 110 أطنان خلال 2022، و98 طنا خلال 2021.اضافة اعلان
وتشهد مستوردات قطر من التمور الأردنية، نموا مطردا مع استمرار توسع الأسواق المحلية القطرية، فيما يزداد الطلب على مختلف أصناف التمور التي يشتهر الأردن بإنتاجها وتسويقها، والتي بات يتميز بها كعلامة مسجلة تعكس مستوى عاليا من الجودة والنوعية المميزة التي باتت تستقطب شريحة كبيرة من المستهلكين القطريين والمقيمين في قطر.
وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، لكن تتركز معظم مستورداتها على نوع المجدول الذي يأتي في المرتبة الأولى، ثم البرحي في المرتبة الثانية.
وتتميز التمور الأردنية وخاصة المجدول، بمقدرة عالية على المنافسة في الأسواق القطرية، حيث يستقطب شريحة واسعة من المستهلكين الذي يفضلونه لجودته العالية وأسعاره المعتدلة مقارنة مع أصناف عديدة أخرى.
--(بترا)
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