%139 ارتفاع سياحة المؤتمرات خلال 9 أشهر

محمد أبو الغنم

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ارتفع عدد سياح المؤتمرات والندوات بنسبة نحو 139 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية والآثار.وأكدت البيانات الوزارية أن اعداد زوار المملكة لغاية المؤتمرات والندوات تجاوزت 203 آلاف زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مرتفعة بما نسبته 139 % أو بمقدار 118 ألف زائر.وشكلت أعداد زوار المملكة خلال التسعة اشهر الماضية نحو 4 % من اجمالي زوار المملكة البالغة 4.5 مليون زائر.وبلغ عدد زوار المملكة لغايات سياحة المؤتمرات والندوات أو سياحة الاعمال خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2022 نحو 85 ألف.وبلغ عدد زوار المملكة لغايات سياحة المؤتمرات والندوات بالاضافة الى الاعمال قرابة 100 ألف زائر ما شكلوا نسبة 1.8 % من اجمالي سياح المملكة البالغين نحو 5 مليون.وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات ان "ارتفاع اعداد زوار المملكة جاء نتيجة الامكانيات الممتازة الموجودة في الاردن".وأكد عربيات ان سياحة المؤتمرات او الاعمال لها تأثير على تنشيط القطاع السياحي بالكامل إضافة الى تنشيط عجلة الاقتصاد بشكل مباشر جراء حاجة المشاركة بهذه السياحة إلى الإقامة والأكل والشرب بالإضافة الى التنقل وغيرها من الاحتياجات التي يبحث عنها خلال فترة اقامته.وأضاف أن "الهيئة من ضمن سياستها واستراتيجيتها تقوم بالترويج والتسويق لجذب إقامة تلك المؤتمرات والندوات في المملكة".وأشار الى أن اعداد سياحة المؤتمرات والندوات ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي.وبين عربيات اهمية سياحة المؤتمرات والندوات في زيادة اعداد زوار المملكة وارتفاع ارقام الدخل السياحي.واكد ان اليوم سيعقد مؤتمر AdventureELEVATEANNE بنسخته الثالثة في عمان بحضور عدد كبير من مكاتب السياحة الاميركية المتخصصة في هذا النوع من السياحية.وبين عربيات ان المؤتمر يأتي بتنظيم وشراكة الهيئة وبحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي وممثلين من منظمة وكلاء السياحة والسفر المختصة بسياحة المغامرات ATTA ومكاتب سياحة وسفر محلية.ويشار إلى أن أعداد زوار المملكة وصل إلى أكثر من 5 ملايين سائح في أول 9 أشهر من العام الحالي وبزيادة نسبتها 38.1 % نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 4.22 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 35.2 % في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1 %.وارتفع الدخل السياحي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 37.7 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2022، بتسجيله لما قيمته 4,1 مليار دينار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.