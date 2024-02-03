السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

14 % ارتفاع مبيعات "البترول الوطنية" من الغاز الطبيعي

شركة البترول الوطنية
شركة البترول الوطنية
عمان- ارتفعت كميات الغاز الطبيعي التي باعتها شركة البترول الوطنية إلى شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي إلى 6.130 مليار قدم مكعب مقارنة مع 5.382 مليار العام قبل الماضي، بزيادة نسبتها 14 %.اضافة اعلان
وبحسب البيانات التي نشرتها الشركة، بلغت إيرادات الشركة من مبيعات الغاز خلال العام الماضي ما مقداره 13.52 مليون دينار مقارنة مع 12.02 مليون في 2022، أي بارتفاع مقداره 1.5 مليون دينار تشكل ارتفاعا بنسبة 12.5 % على العام السابق.
ووفقا لهذه البيانات، حققت الشركة ربح قبل ضريبة الدخل مقداره 7.2 مليون دينار بنهاية  2023 مقارنة بربح مقداره 4.23 مليون دينار العام 2022 وبارتفاع مقداره 70 % ليبلغ صافي الربح بعد مخصص ضريبة الدخل 6.01 مليون دينار وبواقع (0.401) دينار حصة السهم الواحد من صافي الربح.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية م.ليث القاسم إن "الشركة استمرت خلال عام 2023 بالقيام بمهامها الرئيسية في أعمال الاستكشاف والتقييم والإنتاج والحفر والدراسات لتطوير حقل الريشة الغازي، ووفقا للخطة التشغيلية المقرة لعام 2023 وفي حدود الإمكانات المالية الذاتية المتاحة".
واستمرت الشركة بأعمال حفر الآبار من خلال حفاراتها خلال عام 2023، فيما أكد القاسم أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في حفر آبار الريشة ستعمل على زيادة الإنتاج وتمكين الشركة من متابعة تنفيذ برامجها ومشاريعها الواردة في خطتها الاستراتيجية من خلال تكثيف عمليات حفر آبار جديدة بواسطة مقاول حفر خارجي بالإضافة إلى حفر الآبار، بواسطة حضارات وكوادر الشركة وصيانة الآبار القديمة، مما سيساهم في رفع قيمة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ويأتي ذلك، في إطار المساعي الرسمية لتطوير مصادر الطاقة المحلية وزيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي المنتج محليا في خليط الطاقة الكلي بهدف تخفيف أعباء فاتورة الطاقة على المملكة إضافة إلى توفير الغاز الطبيعي إلى القطاع الصناعي من خلال ضغطه وتسييله.
وتم توقيع اتفاقيات مع ثلاثة شركات لشراء وبيع الغاز المنتج من حقل الريشة الغازي ولتكثيف عمليات حفر الآبار قامت الشركة خلال العام 2023 بإحالة عطاء على مقاول حفر خارجي لحفر 10 آبار يتم حفرها خلال العامين 2024
و2025 بالإضافة إلى الآبار التي ستحفرها الشركة بحفاراتها كما واصلت الشركة وفقا للقاسم إعداد الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي شملت تحليل ومعالجة وتفسير المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في حقل الريشة والتي أعادت شركة البترول الوطنية دراستها وتحليلها بهدف تقدير احتياطيات الغاز المثبتة.
وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ دراسة تكاملية مع شركة ويسترن جيكو شلمبرجير العالمية إذ يجري إعادة معالجة وتحليل المعلومات الجيوفيزيائية واعداد نموذج جيولوجي تمهيدا لإعداد نموذج مكمني والتحديد قيم المخزون الغازي، ومن المرجح استكمال هذه الدراسة خلال الربع الأول من العام 2024، وتأتي هذه الأعمال بهدف تسويق الغاز المنتج من الحقل إلى الجهات الاستثمارية الراغبة بتنفيذ مشاريع معتمدة على الغاز الطبيعي كمدخل أساسي في إنتاجها، ولجذب هذه الاستثمارات فأنه يتطلب ضمان استمرارية تزويد الغاز ووجود تقديرات حديثه لكميات الغاز.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة مؤخرا إن "شركة البترول الوطنية نجحت في حفر بئر غاز في منطقة الريشة يفوق إنتاجه معدلات إنتاج آبار سابقة".
وأضاف الوزير خلال نقاشات مشروع قانون الموازنة العام الحالي 2024 أنه سيتم حفر 18 بئرا للتنقيب عن البترول خلال العام الحالي والمقبل، حيث بلغ بند التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية ما قيمته 15 مليون دينار.
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