14.9 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان نهاية عام 2023

أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، أن حجم موجودات الصندوق في نهاية العام الماضي، بلغت حوالي 14.9 مليار دينار، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022، وبنمو بلغت نسبته حوالي 7.6 بالمئة، وفق البيانات المالية الأولية للعام 2023.

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وقال كناكريه في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال عام 2023 انعكس على تحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل، وبنسبة 17.3 بالمئة ليصل إلى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام الماضي، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022.



وأشار إلى أن الدخل من محفظة السندات جاء بقيمة 483.7 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 147.5 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 119.9 مليون دينار، إضافة إلى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والقروض.



وجاء النمو في حجم الموجودات والبالغ 1.1 مليار دينار من الدخل الشامل والبالغ 667 مليون دينار والذي يمثل دخل الصندوق من الأدوات الاستثمارية بقيمة 802 مليون دينار مطروحا منه انخفاض احتياطي تقييم الأسهم بقيمة 135 مليون دينار، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 380 مليون دينار.



وقال رئيس الصندوق إن المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية، استمرت بالحفاظ على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية، وجرى توزيع الاستثمارات على الأدوات المالية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية، حيث شكلت محفظة السندات 57.2 بالمئة من إجمالي محفظة الصندوق، ومحفظة الأسهم 15.9 بالمئة، ومحفظة أدوات السوق النقدي 13.7 بالمئة، ومحفظة الاستثمارات العقارية 5.7 بالمئة، ومحفظة القروض 3.7 بالمئة ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2 بالمئة .



وبين أن قيمة محفظة الأسهم للشركات المساهمة العامة والخاصة، بلغت حوالي 2.3 مليار دينار، منها حوالي 2.1 مليار دينار لاستثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي تمثل حوالي 12.4 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع هذه الاستثمارات على كبرى الشركات في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، مشيراً إلى أن حصة الصندوق من التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال العام 2023 عن نتائج اعمال الشركات عام 2022 بلغت 152 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق.



وأضاف أن الصندوق استمر في زيادة حجم محفظة الاستثمارات العقارية من خلال شراء أراض وعقارات، إضافة إلى توقيع عدة عقود تأجير واستثمار جديدة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه وبحسب المعايير المحاسبية الدولية، فإن الأرباح الدفترية للمحفظة العقارية لنهاية عام 2023 تجاوزت 180 مليون دينار مقارنة مع تكلفة حيازتها التاريخية.



وفيما يتعلق بمشاريع الصندوق، قال كناكريه إن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية قامت خلال العام الماضي بزراعة ما يزيد على 19 ألف دونم في منطقة المدورة بمحاصيل أبرزها القمح والبرسيم والبصل والبطاطا، ووفرت الشركة ما يزيد على 110 فرص عمل لمهندسين وعمال زراعين، 90 بالمئة منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت 80 فرصة عمل موسمية، 50 بالمئة منها لسيدات المجتمع المحلي.



وبخصوص الاستثمار السياحي، تم خلال العام الماضي إعادة تشغيل فندق عمان برادايس (عمان الشام بالاس سابقاً) من خلال توقيع عقد استثمار مع مستثمر محلي حيث يوفر الفندق 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مؤهلة.



وبيّن كناكرية أن الشركة الوطنية للتنمية السياحية - مملوكة بالكامل - قامت خلال العام الماضي بتأجير استراحة الكرك لمستثمر محلي، وتستكمل حاليا أعمال صيانة استراحة زي، ليجري بعد ذلك طرحها كفرصة استثمارية من خلال عطاء لمستثمرين محليين.



كما تستمر اعمال توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا ليشمل تحديث الغرف الفندقية والشاليهات ومرافق الفندق، إضافة الى إنشاء أول قاعة مؤتمرات جنوب المملكة وفقاً للمعايير الدولية، وسيوفر الفندق عند إعادة افتتاحه 200 فرصة عمل دائمة، لافتا إلى أن العمل جار على انهاء وثائق عطاء تصميم وتنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك.



وأوضح رئيس الصندوق أن حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والاجنبية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق، ارتفعت لتصل إلى حوالي 500 مليون دينار، منها 58 مصنعا عاملا وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.



وأشار إلى أن شركة تطوير المفرق الذراع الاستثماري لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية استقطبت خلال العام الماضي 7 استثمارات جديدة للمنطقة بقيمة 55 مليون دينار، ومن المتوقع ان توفر هذه الاستثمارات ما يزيد على 400 فرصة عمل دائمة.



ولفت إلى أن الصندوق استمر في تنظيم ملتقيات الحوكمة للممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الملتقيات إلى تبادل الخبرات مع الشركاء، واطلاع الممثلين على آخر المستجدات التشريعية والاقتصادية بهدف ضمان قيام الممثلين بدورهم في تعزيز قيمة استثمار الضمان الاجتماعي في تلك الشركات وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الآخرين.



وأكد كناكريه أن الصندوق يتطلع الى تحقيق أهدافه طويلة المدى من خلال اعتماد نهج استثماري مؤسسي مرن، والحفاظ على تنويع مكونات المحفظة الاستثمارية لتحقيق عوائد مجدية ومستدامة للضمان الاجتماعي، والمساهمة في مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعزز المركز المالي للصندوق، وأداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين، إضافة إلى الدور المهم لاستثمارات الصندوق في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية وترسيخ قواعد الحوكمة المؤسسية، مشيرا إلى أن الصندوق حاليا يقوم بدراسة وتقييم جدوى عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات التعدين والطاقة والتطوير العقاري.



--(بترا)