 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

15.6 مليون دينار تحويلات الأردنيين في قطر خلال عيد الأضحى

محل صرافة
محل صرافة

بلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، نحو 22 مليون دولار (15.6 مليون دينار).


وذكر مسؤولو شركات تحويل أموال وصرافة في السوق القطري، أن قيمة هذه التحويلات سجلت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 4.54 بالمئة لدى مقارنتها مع الفترة المماثلة من العام 2023، حيث بلغت قيمتها آنذاك حوالي 21 مليون دولار (14.8 مليون دينار).

اضافة اعلان


وأشار مسؤولو شركات الصرافة القطرية الذين تحدثوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إلى أن فترة عيد الأضحى المبارك وفترات الأعياد والمناسبات العامة عموما، تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات تحويل الأموال من قبل الجالية الأردنية وبعض الجاليات الأخرى المتواجدة في قطر، مقارنة مع باقي أيام السنة الأخرى.


وأوضحوا أن ارتفاع وتيرة التحويلات المالية من قبل العمالة الأردنية، يبدأ بالتصاعد التدريجي بشكل عام، قبل حلول عيد الأضحى المبارك بنحو أسبوعين إلى 3 أسابيع، وهو ما يساهم في زيادة معدلات التحويلات بشكل ملحوظ إذا ما قورنت بالفترات والأيام الأخرى الاعتيادية.


وقالوا إن أعدادا كبيرة من أفراد الجالية الأردنية تحرص كل شهر وخلال مناسبات الأعياد بشكل خاص، على تحويل جزء من دخولهم لذويهم في الأردن، إما لمساعدتهم على تلبية متطلبات واحتياجات الأعياد، أو لسداد قروض بنكية وديون مستحقة عليهم، أو من أجل الإيفاء بالتزامات وقضاء احتياجات معينة وأي مجالات إنفاق أخرى.


وأكدوا أن معظم أفراد الجالية الأردنية تفضل تحويل الأموال للأردن من خلال شركات الصرافة، كون هذه الشركات تتقاضى رسوما أقل بكثير مما تتقاضاه البنوك نظير تحويل الأموال، لكن هناك شريحة أخرى تقوم بتحويل الأموال من خلال البنوك، أو التطبيقات المالية وهي عديدة ومتنوعة.


كما أضافوا أن جميع طرق ووسائل تحويل الأموال، تتميز بالسرعة وتحظى بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة، ما يساهم في زيادة وتيرة المنافسة فيما بينها التي تبقى محصورة أكثر شيء في نسبة الرسوم التي يتم استيفاؤها على كل عملية تحويل مالي.


ويشهد حجم التحويلات المالية للعمالة الأردنية في قطر، ارتفاعا مضطردا بالنظر إلى استمرار ارتفاع تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر والذي أصبح يناهز الـ 75 ألفا، في حين لم يكن يزيد عن 50 ألفا قبل بعض سنوات.


وساهمت المبادرة القطرية بتشغيل الشباب الأردني بمرحلتيها الأولى والثانية في زيادة أعداد الجالية الأردنية، حيث تم بموجب المرحلة الأولى من المبادرة التي تم إطلاقها عام 2018، تشغيل حوالي 10 آلاف أردني في القطاعين الحكومي والخاص في قطر، فيما تسعى المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقت عام 2020، إلى توفير عدد مماثل من فرص العمل وبشكل تدريجي.


ويعمل أفراد الجالية الأردنية في قطر، بمختلف الأنشطة والقطاعات، لكن أبرز مجالات عملهم تتركز بشكل خاص في القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، والمؤسسات التعليمية والطبية الخاصة. (بترا)


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
السوق المركزي - (أرشيفية) - (تصوير: أمجد الطويل)

المواصفات تبدأ تطبيق خطّتها الرّقابيّة لعيد الأضحى

13 حزيران 2024
60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

47 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في الربع الأول

11 حزيران 2024
60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

الخطوط القطرية تزيد عدد رحلاتها بين الدوحة وعمّان

03 حزيران 2024
تجار ماشية في قطر

قطر: تجار ماشية يتعاقدون على استيراد خراف الأضاحي من الأردن

02 حزيران 2024
اقرأ أيضا
بورصة-عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

منذ1 ساعة
مصاغات ذهبية

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

منذ5 ساعة
514b0f6a-5cc6-4604-8de3-6f8f43cb4ef8

شركات غذائية محلية تشارك بمعرض "فانسي فود" غدا

22 حزيران 2024
محل ذهب

47.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

22 حزيران 2024
الخضار والفواكة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

22 حزيران 2024
فريق تفتيشي من مؤسسة المواصفات والمقاييس

المواصفات تؤكّد استمرار جولاتها على الأسواق خلال عطلة العيد

18 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما الذي تقوله هذه التسريبات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أثر ارتفاع درجات الحرارة على الأنشطة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحذير.. للمرة الثالثة

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكراهية بأجلى صورها

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"بيانات" تهدد حلم المونديال

خالد خطاطبة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات | منذ19 ساعة
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات | منذ19 ساعة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات | منذ19 ساعة
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024
 