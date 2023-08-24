الخميس 24 آب 2023
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16 شركة 'تكنولوجيا المعلومات' تشارك في الجناح الأردني في معرض سيملس بالسعودية

16 شركة 'تكنولوجيا المعلومات' تشارك في الجناح الأردني في معرض سيملس بالسعودية
16 شركة 'تكنولوجيا المعلومات' تشارك في الجناح الأردني في معرض سيملس بالسعودية
أعلنت جمعية شركة تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" عن إقامتها جناحًا أردنيًا يضم 16 شركة تكنولوجيا المعلومات في معرض سيملس (Seamless) بالمملكة العربية السعودية، وبدعم من مشروع نمو الأعمال USAID.اضافة اعلان

وحسب البيان الصحفي الذي اصدرته 'جمعية انتاج' فان الشركات المشاركة حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية هي: DataHub Analytics، Echo Technology، Falcons Soft، Infotointell، InvoiceQ، IRIS Technology، Jeel Media، KAYAN HR، Mozaic، OFFTEC Jordan، PIO-TECH، Repzo، Sajaya، Tarjama، TJDEED، UBA.
ومن المقرر أن يُقام هذا الحدث في مركز واجهة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 5 أيلول/ سبتمبر من هذا العام. 

ويعد معرض سيملس المملكة العربية السعودية منصة مهمة للشركات الرائدة في مجالات المدفوعات والتقنية المالية والخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية والبطاقات الائتمانية، والخدمات اللوجستية والتوصيل.

وتقيم جمعية انتاج، الجناح الأردني، بدعم من مشروع نمو الأعمال USAID من خلال تقديم  الدعم الفني والتي شمل إعداد المواد التسويقية للشركات ، والمساهمة في تغطية تكاليف المشاركة في المعرض، إضافة إلى تغطية رسوم اشتراك الشركات بمنصة إنتاج "دراسة الأسواق".
ويهدف مشروع نمو الأعمال USAID إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن، لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية، وخلق فرص توظيف، وتعزيز الابتكار، ممّا يسهم في دعم النمو الاقتصادي في الأردن.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار: ان الشركات الأردنية تشارك في هذا المعرض بهدف التعريف بحلول الأعمال التي تقدمها وتشبيكها مع الشركات العربية والأجنبية المشاركة. 

وأكد على أهمية دور جمعية 'إنتاج' في دعم هذا التواصل وتقديم المنصة المثلى لعرض الابتكارات والحلول التقنية التي تمثل الشركات الأردنية.

وأضاف: تسعى جمعية إنتاج من خلال هذا الجناح إلى فتح آفاق تعاون جديدة بين الشركات في البلدين، لا سيما ان السوق السعودية من أهم أسواق المنطقة.
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