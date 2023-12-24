الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

160 شكوى بشأن التجارة الالكترونية

508973_1_1690621694
التجارة الالكترونية
 بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالتجارة الالكترونية التي تعاملت معها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العام الحالي حوالي 160 شكوى حول مشتريات مواطنين لسلع من خلال قنوات التواصل والتسويق الالكتروني.اضافة اعلان
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي لوكالة الانباء الأردنية (بترا) إن الوزارة تعاملت مع تلك الشكاوى وفق احكام التشريعات الناظمة للسوق خاصة قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وقانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة النافذة.
وأضاف، انه تمت "معالجة بعض الشكاوى وديا بتبديل أو صيانة أو رد ثمن السلعة وتحويل صفحات المشتكى عليها الى وحدة الجرائم الالكترونية لتزويد الوزارة ببيانات المزودين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
وأشار الى ان الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تقوم برصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الالكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما يتم متابعة أي ابلاغ عن أي اعلان مضلل ومتابعة تصويب أوضاع المخالفين منها، كما تقوم الوزارة بتنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.
وأوضح البرماوي أنه تم استقبال الشكاوى من المستهلكين من خلال قنوات الاتصال والتواصل المختلفة ودراستها والوصول الى حلول ترضي المستهلك دون المساس بمصالح المزودين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفي حال عدم تعاون المزودين المخالفين في حل الشكاوى يتم تحرير إخطار لمعالجة الشكوى المقدمة بحقهم خلال فترة محددة وفي حال عدم تصويب الأوضاع يتم تحرير ضبط مخالفة في حقهم.

وأشار الى الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة وذلك بإطلاق حملات وتنفيذ نشاطات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على مدار العام خصوصاً الشراء الالكتروني.

وقال، ان من أهم الارشادات والإجراءات التي يجب على المواطنين القيام بها عند عمليات الشراء الإلكتروني هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك، وليس بيانات شركات التوصيل فقط، لافتا الى أن بإمكان تقديم الشكاوى الى الوزارة / مديرية حماية المستهلك من خلال منصة "بخدمتكم" وموقع الوزارة الالكتروني وصفحة الوزارة على الفيس بوك ورقم الواتساب (0797527819).
كما يمكن الحضور شخصيا الى مديرية حماية المستهلك في مبنى الوزارة او وحدة حماية المستهلك الموجودة في مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.
وقال، إنه تم خلال هذا العام اصدار الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وخطة العمل الخاصة بها للعام 2023 لتتوافق مع الأهداف والركائز الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى أن يصبح الأردن أحد أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت نموا في اسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتم حاليا العمل على إيجاد البيئة التشريعية اللازمة والخاصة لتنظيم عمل التجارة الالكترونية بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح ان (المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017) حددت حقوق المستهلك وهي: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، كما حددت الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اجتماع في مقر غرفة صناعة عمان

اتفاق أردني عراقي مصري للربط السككي

منذ4 ساعة
هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق جائزة الإبداع والابتكار

هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق جائزة الإبداع والابتكار

منذ5 ساعة
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد

منذ5 ساعة
ddddddddddd

مستوردات المملكة من القمح والشعير بمنأى عن اضطرابات البحر الأحمر

منذ18 ساعة
عامل يقوم بتعبئة غالونات الكاز بإحدى محطات المحروقات في عمان-(ارشيفية)

ترجيح خفض أسعار المحروقات 4 %

منذ18 ساعة
خلايا شمسية لتوليد الطاقة - (أرشيفية)

إطلاق المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بالأنظمة والخلايا الشمسية

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات | منذ17 ساعة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات | منذ17 ساعة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 