17 % زيادة الدفع عبر الهاتف في آب

إبراهيم المبيضين

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ارتفعت قيمة حركات الدفع عبر الهاتف بنسبة 17.4 % خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بحسب تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".وبلغت القيمة الإجمالية لحركات الدفع عبر نظام "جوموبي" بواسطة المحافظ الإلكترونية على الهواتف الذكية في المملكة، خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، 309 ملايين دينار مقارنة مع 263 مليونا في الشهر الذي سبقه.وأظهر التقرير نمو قيمة المدفوعات عبر نظام "جوموبي" بنسبة 119 % في شهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت قيمة المدفوعات 141 مليونا آنذاك.وبين التقرير أن عمليات التحويل النقدي سيطرت على الحصة الكبرى من قيمة الحركات المالية عبر "جوموبي" في شهر آب (أغسطس) الماضي وبنسبة تصل إلى 85 % من القيمة الإجمالية للحركات بحوالي 262.2 مليون دينار.وأشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى أن عمليات السحب استحوذت خلال شهر آب (أغسطس) على نسبة 8.8 % من القيمة الإجمالية، مسجلة حوالي 27.3 مليون دينار.وبحسب التقرير الرسمي، سجلت حركات الإيداع عبر المحافظ الإلكترونية ما قيمته 16.3 مليون دينار، مستحوذة على نسبة 5.3 % من القيمة الاجمالية.وذكر التقرير، أن المشتريات شكلت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي أقل من 1 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر النظام عندما حققت حوالي 2.9 مليون دينار فقط.و"جوموبي"، هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.وبالنسبة لأعداد الحركات المنفذة عبر النظام، يكشف التقرير أن مستخدمي نظام "جوموبي" نفذوا قرابة 2.58 مليون حركة دفع خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، شكلت حركات تحويل الأموال منها أكبر نسبة بحوالي 88.6 % من إجمالي عدد الحركات.ووفقا للتقرير، فقد زاد عدد حركات الدفع عبر نظام "جوموبي" على أساس شهري بنسبة 18.4 % مقارنة بعدد الحركات المسجل في الشهر السابق، عندما بلغ عددها قربة 2.18 مليون حركة دفع.وأظهر التقرير أن عدد الحركات عبر نظام "جوموبي" زاد بنسبة بلغت 148 %، مقارنة بعددها المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي عندما سجلت قرابة 1.04 مليون حركة.وعلى صعيد متصل، تكشف البيانات عن نمو عدد مستخدمي نظام "جوموبي" الالكتروني للدفع الفوري، ليسجل بنهاية شهر آب (اغسطس ) أكثر من مليوني مستخدم، مقارنة مع حوالي 1.87 مليون مستخدم في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا لأرقام التقرير، فقد استحوذ الأردنيون على 86.6 %، من إجمالي مستخدمي المحافظ الإلكترونية، فيما كان 13.4 % من غير الأردنيين.ولدى تقسيم المستخدمين وفقا للجنس، أظهر التقرير أن الذكور شكلوا نسبة 53.9 % من إجمالي عدد المستخدمين نهاية شهر آب (اغسطس) والنسبة الباقية 46.1 % كانت للإناث.