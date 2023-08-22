الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

190 طلبا لرخص تصدير مواد خام في شهر

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن - (أرشيفية)
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 قبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الشهر الماضي 190 طلبا للحصول على رخص تصدير مواد خام مقابل 118 طلبا خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وهذه الطلبات المقبولة من أصل 492 طلبا استقبلتها الهيئة للحصول على رخص وتصاريح في قطاع المصادر الطبيعية في تموز (يوليو) الماضي مقابل 350 طلبا في نفس الشهر من العام 2022.اضافة اعلان
واشتملت الطلبات التي تلقتها في مجال المصادر الطبيعية الشهر الماضي أيضا على 268 رخصة استيراد مواد خام ورخصتي تنقيب إضافة إلى رخصتي استصلاح و 5 رخص مقالع وهي كلها طلبات للحصول على رخص أو تصاريح لأول مرة في هذا القطاع.
وتوزعت باقي الطلبات التي تلقتها الهيئة في قطاع المصادر الطبيعية الشهر الماضي ما بين 20 طلبا لتجديد رخص متنوعة في مجالات الاستصلاح والمقالع وحقوق التعدين، و 4 طلبات للتنازل عن أو تعديل رخص منها 3 لتعديل إحداثيات رخص تنقيب.
أما في الشهر نفسه من العام الماضي فاشتملت الطلبات أيضا على 206 طلبات لاستيراد مواد خام و 7 رخص مقالع وطلب واحد لرخصة تنقيب كلها للحصول على رخص لأول مرة، أما طلبات تجديد الرخص فكان عددها 12 طلبا توزعت في ذلك الوقت ما بين رخص لمقالع واستصلاح ومتفجرات، إضافة إلى 4 طلبات للتنازل عن أو تعديل على الرخص والتصاريح و2 لإلغاء رخص. وكان مجموع الطلبات التي استقبلتها الهيئة في تموز (يوليو) الماضي في مختلف مجالات عملها، التي تشمل ايضا الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل الاشعاعي والمشتقات النفطية 910 طلبات، تم قبول 907 طلبات منها ورفضت 3 لعدم مطابقتها، مقابل 626 طلبا تلقتها الهيئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في المجالات نفسها قبل منها في ذلك الوقت 618  طلبا.
“الوطني للأمن السيبراني”: لا تجسس على الهواتف الخلوية في الأردن

الصناعة تطالب بوقف أي تعديلات على تعرفة الخطوط المسبقة منذ7 ساعة

"استثمار الضمان" يستضيف وزارة الشؤون البرلمانية في جلسة توعوية حول قانوني الانتخاب والأحزاب

"استثمار الضمان" يستضيف وزارة الشؤون البرلمانية في جلسة توعوية حول قانوني الانتخاب والأحزاب منذ7 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-24 at 10.36.46 AM

تجارة الأردن تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أوغندا منذ7 ساعة

39.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

39.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا منذ8 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ميناء العقبة - (أرشيفية)

​90 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في العقبة

منذ 14 دقيقة
قمح - (تعبيرية)

أين وصل الأردن في الأمن الغذائي؟

منذ 25 دقيقة
مفارقة بين سيارات البنزين والكهرباء - (تعبيرية)

السيارات الكهربائية.. هل كانت سبب انخفاض الفاتورة النفطية للأردن؟

منذ3 ساعة
8dff5984-main_image63144a115fe90

10 % انخفاض العجز التجاري للأردن في نصف السنة الأول

منذ4 ساعة
16 شركة 'تكنولوجيا المعلومات' تشارك في الجناح الأردني في معرض سيملس بالسعودية

16 شركة 'تكنولوجيا المعلومات' تشارك في الجناح الأردني في معرض سيملس بالسعودية

منذ4 ساعة
تجارة عمان: تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية

تجارة عمان: تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

الخدر الأخلاقي في موقف ألمانيا من فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!

محمود الخطاطبة |اليوم

حمية الدخان

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الواقع الاقتصادي في البلديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات في الاقتصاد

رعد التل |اليوم

أوراق إيرانية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات | منذ19 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 