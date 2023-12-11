2.13 % ارتفاع التضخم منذ بداية العام

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بنسبة 2.13 بالمئة، ليصل إلى 108.95 مقابل 106.68 للفترة نفسها من العام الماضي.ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر مع الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 6.76 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 5.95 بالمئة، "الثقافة والترفيه" 4.89 بالمئة، "الأمتعة الشخصية" 4.80 بالمئة، و"الأثاث والسجاد والمفارش"بنسبة 4.47 بالمئة.وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بنسبة 1.27 بالمئة، ليصل إلى 109.56 مقابل 108.19 للشهر ذاته من العام الماضي.وبين التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لتشرين الثاني/ نوفمبر لهذا العام مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بشكل رئيس هو: مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.04 بالمئة، "التبغ والسجائر" 5.22 بالمئة، "الإيجارات" 3.25 بالمئة، "الألبان ومنتجاتها والبيض" 3.21 بالمئة، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 2.53 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 3.34 بالمئة، "الوقود والإنارة" 2.96 بالمئة، "المنسوجات البيتية" 1.42 بالمئة، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 1.03 بالمئة.وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لتشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي بنسبة 0.20 بالمئة، ليصل إلى 109.56 مقابل 109.78 للشهر الذي سبقه من العام ذاته.وأشار التقرير إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لتشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر الذي سبقه من العام نفسه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 6.51 بالمئة، "الفواكه والمكسرات" 4.24 بالمئة، "اللحوم والدواجن" 1.26 بالمئة، "الثقافة والترفيه" بنسبة 0.58 بالمئة، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 0.56 بالمئة.