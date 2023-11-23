الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

2.288 مليار دينار فاتورة الأردن النفطية حتى نهاية أيلول

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2.288 مليار دينار فاتورة الأردن النفطية حتى نهاية أيلول
تواصل الفاتورة النفطية للمملكة تراجعها منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، لتصل إلى 2.288 مليار دينار، مقارنة مع 2.8 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية أيلول الماضي لهذا العام بنسبة 18.3 بالمئة.
وبلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية أيلول الماضي للعام الحالي، نحو 512 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 756 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 560 مليون دينار، ثم "البنزين" بنحو 510 ملايين.
وبلغت مستوردات المملكة من الديزل "السولار" ما يقارب من 432 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 29 مليون دينار.
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