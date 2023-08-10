2.68 % ارتفاع معدل التضخم للمملكة خلال 7 أشهر

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم"، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 2.68 بالمائة، ليصل إلى 108.60 مقابل 105.77 للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أمس، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، ارتفاع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 12.46 بالمائة، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 8.02 بالمائة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 7.68 بالمائة، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة 7.25 بالمائة، و"الصحة" بنسبة 4.79 بالمائة.وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر تموز (يوليو) الماضي، بنسبة 0.92 بالمائة، ليصل إلى 108.91، مقابل 107.92 للشهر نفسه من العام الماضي.وأوضح التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز (يوليو) الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.65 بالمائة، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18 بالمائة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.63 بالمائة، و"العناية الشخصية" بنسبة 3.29 بالمائة، و"الإيجازات" بنسبة 3.25 بالمائة.وارتفع الرقم القياسي لشهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 0.07 بالمائة، ليصل إلى 108.91 مقابل 108.83 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.وبين التقرير، أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 5.02 بالمائة، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 0.21 بالمائة، و"السكر ومنتجاته" بنسبة 0.18 بالمائة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 0.10 بالمائة، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 0.10 بالمائة.-(بترا)