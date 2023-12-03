2.8 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون

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قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إن مبيعات مهرجان الزيتون الثالث والعشرين، بلغت 8ر2 مليون دينار.وأشار حداد في بيان، اليوم الأحد، إلى أن كميات زيت الزيتون المباعة بلغت نحو 174طناً، حيث كانت أغلب عبوات الزيت مصنفةً بين الزيت البكر الممتاز، والبكر.وقال إن اجمالي المشاركين بالمهرجان بلغ 890 مشاركا وعارضا، جُلّهم من السيدات المُعيلات لأسرهن، مضيفا أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر والمَعاصر اسهمت في تلبية احتياجات المتسوّقين من مادة الزيت في أرض المهرجان.وبين حداد أن المركز أوقف الفعاليات الفنية والثقافية تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين؛ لافتاً إلى نخوة الأردنيين التي برزت بشكل جليّ من خلال المشاركين الذين ساهموا بالتبرع والمساهمة في حملة التبرعات العينية والنقدية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى العشاء التقشفي الذي أقيم على هامش المهرجان وخُصص ريعُه لدعم الأشقاء الفلسطينيين.وشارك في المهرجان الذي نظمه المركز وبالتعاون مع وزارة الزراعة، والعديد من الشركاء المحليين والدوليين، عدد من المشاريع المنضوية تحت مظلة حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، وأجنحة خاصة لشركاء التنمية لتعزيز فرص التشبيك بين صغار المزارعين والشركات الزراعية والابتكارية الناشئة والصناديق التمويلية، وفتح فرص الدفع والتسويق الالكتروني أثناء وبعد المهرجان.وعُقدت على هامش المهرجان الذي استمر 10 أيام، دورات تدريبية في الممارسات الزراعية الجيدة للزيتون والزراعة الذكيّة مناخياً واستخدام التطبيقات الذكية في الزراعة والتذوق الحسي لزيت الزيتون، استهدفت حوالي 1000 طالب وطالبة من كليات الزراعة والموارد البيئية والإعلام.