 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

2.847 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 شهور

غرفة صناعة عمان
غرفة صناعة عمان

ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، إلى 2.847 مليار دينار مقابل 2.831 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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وسجلت صادرات الغرفة، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نسبة نمو بلغت 0.6 بالمئة مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات باستثناء أربعة سجلت تراجعا.


وبحسب معطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت 6 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 3.9 بالمئة للصناعات الجلدية والمحيكات و43 بالمئة للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1 بالمئة للصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ، و33.8 بالمئة للصناعات التعدينية.


واستحوذت دول عربية وأجنبية مجتمعة، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 1.877 مليار دينار.


ووفقا للمعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، بنسبة 82.4 بالمئة، ووصلت إلى 840 مليون دينار، مقابل 460 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.


وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 17.4 بالمئة، لتسجل ما قيمته 364 مليون دينار، مقابل 310 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.


وتراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، منخفضة لنحو 329 مليون دينار مقابل 343 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.


كما تراجعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 29.4 بالمئة، منخفضة إلى 344 مليون دينار مقابل 487 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 1.201 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية نحو 516 مليون دينار، والدول الإفريقية نحو 13 مليون دينار.


وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي ما يقارب 855 مليون دينار، ودول أميركا الجنوبية 25 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 141 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 55 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 41 مليون دينار.


وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 768 مليون دينار، والتعدينية 561 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 447 مليون دينار.


وحسب المعطيات الأخصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته نحو 324 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 268 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 191 مليون دينار.


وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 123 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نحو 114 مليون دينار، والإنشائية نحو 43 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 9 ملايين دينار.


يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.-(بترا)


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