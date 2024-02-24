السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

20% ارتفاع أسعار اللحوم المبردة

WhatsApp Image 2024-02-24 at 12.11.23 PM
وزير الصناعة والتجارة والتموين

طارق الدعجة 
أكد تجار ،خلال جولة على الأسواق لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ارتفاع أسعار اللحوم المبردة بنسة 20 ٪ من بداية العام الحالي.

اضافة اعلان

 
وأشار التجار إلى أن الارتفاع ناتج عن ارتفاع كلف الشحن جراء أزمة منطقة البحر الأحمر وباب المندب.


واشاروا الى توفر جميع الأصناف في السوق المحلية بكميات كبيرة بالإضافة إلى توفر بدائل واسعة للصنف الواحد بأسعار تناسب دخول المواطنين.


واكدوا انخفاض العديد من السلع الغذائية الرمضانية عن المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسب متفاوته.

 

بدوره، أكد الوزير الشمالي لـ"الغد" أن ارتفاع أسعار اللحوم ناتج عن ارتفاع كلف الشحن بنسب كبيرة بسبب أحداث باب المندب ومنطقة البحر الأحمر، مبينا أن الاسعار رغم ارتفاعها إلا أنها ضمن المعدلات المقبولة.

 

واشار إلى توفر العديد من البدائل الأصناف من اللحوم وهذا يتيح خيارات التسوق امام المواطنين، مؤكدا أن جميع السلع اليوم متوفرة بكميات كبيرة وهناك خيارات في السوق المحلية، وهند مستويات اسعار مستقرة لبعض السلع وتراجع لسلع أخرى مقارنة برمضان الماضي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لقاء قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني والوفد العُماني

لقاء قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني والوفد العُماني

منذ 58 دقيقة
39.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ2 ساعة
وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة

الهناندة: 7.8 مليون مشترك في الهاتف المتنقل

منذ3 ساعة
شركة كهرباء إربد

انخفاض أرباح كهرباء إربد قبل الضريبة إلى نحو 13.6 مليون دينار

منذ5 ساعة
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استعدادها لعيد الأضحى المبارك، بتوفير مستلزمات العيد كافة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن تخفيض أسعار نحو 300 سلعة

منذ22 ساعة
جمعية البنوك في الأردن توقع مذكرة تفاهم مع شركة تيرا لتدوير النفايات الإلكترونية

توقيع مذكرة تفاهم لتدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية

22 شباط 2024
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ16 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ16 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 