20% ارتفاع أسعار اللحوم المبردة

طارق الدعجة

أكد تجار ،خلال جولة على الأسواق لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ارتفاع أسعار اللحوم المبردة بنسة 20 ٪ من بداية العام الحالي.

اضافة اعلان



وأشار التجار إلى أن الارتفاع ناتج عن ارتفاع كلف الشحن جراء أزمة منطقة البحر الأحمر وباب المندب.



واشاروا الى توفر جميع الأصناف في السوق المحلية بكميات كبيرة بالإضافة إلى توفر بدائل واسعة للصنف الواحد بأسعار تناسب دخول المواطنين.



واكدوا انخفاض العديد من السلع الغذائية الرمضانية عن المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسب متفاوته.

بدوره، أكد الوزير الشمالي لـ"الغد" أن ارتفاع أسعار اللحوم ناتج عن ارتفاع كلف الشحن بنسب كبيرة بسبب أحداث باب المندب ومنطقة البحر الأحمر، مبينا أن الاسعار رغم ارتفاعها إلا أنها ضمن المعدلات المقبولة.

واشار إلى توفر العديد من البدائل الأصناف من اللحوم وهذا يتيح خيارات التسوق امام المواطنين، مؤكدا أن جميع السلع اليوم متوفرة بكميات كبيرة وهناك خيارات في السوق المحلية، وهند مستويات اسعار مستقرة لبعض السلع وتراجع لسلع أخرى مقارنة برمضان الماضي.