الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

20 شركة أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

العلم الأردني
العلم الأردني
تشارك 20 شركة صناعية أردنية متخصصة بصناعات التعبئة والتغليف ومواد التجميل والماركات التجارية والحلويات والوجبات الخفيفة في معرض الخليج الصناعي الذي يفتتح في دبي يوم غد الثلاثاء.اضافة اعلان

وحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين، اليوم الاثنين، والتي تنسق المشاركة الأردنية، يضم معرض الخليج الصناعي الذي يستمر ثلاثة أيام تحت مظلته معارض للتعبئة والتغليف والمكنات للصناعات الغذائية، والعلامات التجارية الخاصة، والحلويات والوجبات الخفيفة.

وأشارت الجمعية إلى أن مساحة الجناح الأردني الذي يقام للمرة العاشرة بالمعرض، تبلغ 450 مترا، بالإضافة لجناح آخر لغرفة صناعة عمان لعرض خدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي بهدف الترويج للصناعة الأردنية.

وبينت أن المشاركة بالمعرض تمكن الشركات الصناعية الأردنية من الاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع، إضافة إلى تعريف المشاركين بالتطورات والجودة العالية التي وصلت لها المنتجات الصناعية الأردنية والترويج لها.

وبينت الجمعية أن المشاركة الأردنية بالمعرض في دورته الجديدة هي الأكبر منذ سنوات، سواء لعدد الشركات أو مساحة الجناح الأردني، بالإضافة للدعم الواضح من غرفة صناعة عمان.

وشددت الجمعية على ضرورة توسيع برامج دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها تعتبر منصات تجارية دولية وأنجع الطرق للترويج للصناعة الوطنية ودخولها أسواقا جديدة، إضافة إلى أنها تحافظ على الزخم الذي اكتسبته الشركات المحلية بالأسواق التصديرية خلال السنوات الماضية.

وأكدت الجمعية أن تحفيز الصادرات الصناعية الأردنية بمثابة الحل الأكثر نجاعة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار بالقطاع الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل.

يذكر أن جمعية المصدرين الأردنيين التي تأسست عام 1988، أخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للمصدرين الصناعيين من خلال تعزيز مشاركتهم بالمعارض الدولية المتخصصة لترويج منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لها.
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